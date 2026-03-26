Ông Trump gia tăng sức ép, Iran khẳng định chưa bắt đầu hòa đàm

Thứ Năm, 20:02, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/3 tiếp tục gia tăng sức ép lên Iran, cảnh báo Tehran cần “nghiêm túc” với một thỏa thuận nhằm chấm dứt giao tranh. Trong khi đó, Iran khẳng định họ chỉ đang xem xét đề xuất của Mỹ, đồng thời cho biết tiến trình hòa đàm hiện vẫn chưa bắt đầu.

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh các hệ lụy về kinh tế và nhân đạo từ xung đột đang ngày càng trở nên trầm trọng. Tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trên quy mô toàn cầu đã gây áp lực nặng nề lên chuỗi cung ứng, buộc nhiều quốc gia và doanh nghiệp phải nỗ lực tìm cách giảm thiểu tác động tiêu cực.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết các cuộc "đàm phán gián tiếp" giữa Washington và Tehran vẫn đang được duy trì thông qua các thông điệp do Pakistan chuyển tiếp, cùng sự hỗ trợ hòa giải từ Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và một số quốc gia khác.

Ong trump gia tang suc ep, iran khang dinh chua bat dau hoa dam hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi lại bác bỏ tuyên bố này. Ông khẳng định rằng việc trao đổi thông điệp qua các nước trung gian "không thể được coi là đàm phán hay đối thoại". Trong bài phát biểu phát sóng tối 25/3, ông Araqchi nhấn mạnh: "Chính sách hiện tại của chúng tôi là tiếp tục kháng chiến và bảo vệ đất nước; chúng tôi không có ý định đàm phán".

Cùng ngày, trên nền tảng Truth Social, ông Trump tuyên bố Iran đã "suy yếu về mặt quân sự, không còn cơ hội phục hồi" và đang "xin để có được một thỏa thuận". Ông mô tả các nhà đàm phán Iran là "rất khác biệt và kỳ lạ", đồng thời đưa ra lời cảnh báo đanh thép rằng Tehran cần hành động "trước khi quá muộn". Ông nhấn mạnh, một khi giới hạn bị vượt qua, "sẽ không còn đường quay lại và hậu quả sẽ không tốt đẹp".

Ông Trump vẫn chưa tiết lộ Washington đang đàm phán với những đối tác nào tại Iran, trong bối cảnh nhiều quan chức cấp cao nước này nằm trong số hàng nghìn người thiệt mạng trên khắp Trung Đông kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran hôm 28/2. 

Trong khi đó, một quan chức thuộc đại sứ quán Iran tại Islamabad cho biết, phương án tổ chức các cuộc tiếp xúc tại đây vẫn đang được xem xét, đồng thời nhấn mạnh Pakistan là địa điểm được Tehran ưu tiên cho các kênh đối thoại tiềm năng.

Diệp Thảo/VOV.VN
Theo Reuters
Tag: mỹ iran tổng thống trump căng thẳng trung đông
Israel nói nhận được 8.000 tấn vũ khí, Nga bác tin chuyển UAV cho Iran
VOV.VN - Bộ Quốc phòng Israel hôm nay (26/3) cho biết nước này đã nhận được 8.000 tấn vũ khí và đạn được trong gần 1 tháng xung đột với Iran.

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Israel hôm nay (26/3) cho biết nước này đã nhận được 8.000 tấn vũ khí và đạn được trong gần 1 tháng xung đột với Iran.

Người dân Iran xuống đường bày tỏ sự ủng hộ đối với Chính phủ

VOV.VN - Hàng nghìn người dân Iran đã tập trung tại quảng trường phía Tây Tehran để bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ. Giữa bối cảnh căng thẳng gia tăng, người dân Tehran mang theo quốc kỳ, hô vang khẩu hiệu truyền đi thông điệp đoàn kết và quyết tâm bảo vệ đất nước.

VOV.VN - Hàng nghìn người dân Iran đã tập trung tại quảng trường phía Tây Tehran để bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ. Giữa bối cảnh căng thẳng gia tăng, người dân Tehran mang theo quốc kỳ, hô vang khẩu hiệu truyền đi thông điệp đoàn kết và quyết tâm bảo vệ đất nước.

Israel tuyên bố hạ sát Chỉ huy Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

VOV.VN - Israel hôm nay (26/3) tuyên bố đã hạ sát Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, người đứng đầu lực lượng hải quân Vệ binh Cách mạng Iran. Giới chức Iran hiện chưa đưa ra bình luận về các thông tin liên quan đến cái chết của ông Tangsiri.

VOV.VN - Israel hôm nay (26/3) tuyên bố đã hạ sát Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, người đứng đầu lực lượng hải quân Vệ binh Cách mạng Iran. Giới chức Iran hiện chưa đưa ra bình luận về các thông tin liên quan đến cái chết của ông Tangsiri.

