Ông Trump hoan nghênh Nga trả tự do cho công dân Mỹ sau hơn 4 năm bị giam giữ

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã trực tiếp đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin trả tự do cho ông Stephen Hubbard trong cuộc điện đàm tuần trước. Ông khẳng định Mỹ không phải trao trả người nào để đổi lấy việc phóng thích này, đồng thời gửi lời chào mừng ông Hubbard trở về.

Nga trả tự do cho giáo viên người Mỹ đã nghỉ hưu Stephen Hubbard như một cử chỉ thể hiện thiện chí trong bối cảnh Putin gặp Witkoff. Ảnh: Reutes

Còn tại cuộc gặp với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff ở St. Petersburg cùng ngày, Tổng thống Putin xác nhận ông Hubbard đã được trả tự do và đang có mặt tại sân bay Pulkovo của thành phố.

Đặc phái viên Witkoff cảm ơn nhà lãnh đạo Nga, đồng thời chuyển lời cảm ơn của Tổng thống Trump. Theo nội dung cuộc trao đổi do Điện Kremlin công bố, ông Witkoff nhấn mạnh việc phóng thích giúp công dân Mỹ trở về đoàn tụ với gia đình.

Ông Stephen Hubbard là giáo viên nghỉ hưu, quê ở bang Michigan. Ông bị lực lượng Nga bắt tại thành phố Izyum, miền Đông Ukraine, tháng 4/2022 và bị kết án gần bảy năm tù với cáo buộc tham gia hoạt động lính đánh thuê cho Ukraine.

Luật sư Martin De Luca cho biết ông Hubbard bác bỏ cáo buộc, khẳng định không tham gia bất kỳ đơn vị chiến đấu hay quân sự nào. Chính phủ Mỹ xác định ông là công dân bị giam giữ sai trái.

Việc trả tự do cho ông Hubbard diễn ra trong bối cảnh Washington tăng cường tiếp xúc ngoại giao nhằm tìm giải pháp cho xung đột Ukraine. Tại cuộc gặp với Tổng thống Putin, Đặc phái viên Steve Witkoff đề nghị nối lại đàm phán ba bên Mỹ–Nga–Ukraine, tạo điều kiện để các nhóm chuyên môn thảo luận những bước tiếp theo hướng tới một thỏa thuận hòa bình. Trước khi đến Nga, đặc phái viên Mỹ đã hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo châu Âu tại Oslo, Na Uy.