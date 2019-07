Ông Trump hối thúc phê chuẩn Hiệp định thương mại với Mexico-Canada

Nếu không được Quốc hội Mỹ sớm phê chuẩn, hiệp định này có nguy cơ “chết yểu” bởi kể từ cuối năm nay các nghị sỹ sẽ tập trung vào nỗ lực tái tranh cử, thay vì tập trung vào các hồ sơ khác.



Theo Tổng thống Donald Trump, trong nhiều năm, các nghị sỹ đòi hỏi thay thế Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) mà ông nhiều lần đả kích là “thỏa thuận thương mại tồi nhất” trong lịch sử nước Mỹ. Giờ đây, cuối cùng Mỹ đã có Hiệp định Tự do Thương mại Mỹ-Mexico-Canada, một thỏa thuận tốt nhất mà các nghị sỹ có thể không bao giờ hình dung ra và đó là điều tốt cho tất cả mọi người dân Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hối thúc Quốc hội nhanh chóng phê chuẩn Hiệp định Tự do Thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA). (Ảnh: Financial Post)

Do vậy, Tổng thống Donald Trump hối thúc Quốc hội Mỹ ngay lập tức phê chuẩn hiệp định này để ông có thể ký ban hành luật. Ông Donald Trump đồng thời khuyến khích các nghị sỹ xem thỏa thuận thương mại mới như một dự luật lưỡng đảng và cho rằng các nghị sỹ chỉ cần làm việc chăm chỉ bằng 1% so với khi thông qua dự luật nhập cư, Hiệp định Tự do Thương mại Mỹ-Mexico-Canada sẽ được giải quyết trong vòng 15 phút.

Trong khi Mexico đã phê chuẩn Hiệp định Tự do Thương mại Mỹ-Mexico-Canada hoàn chỉnh và Canada đã thực thi các bước để phê chuẩn từng phần, thỏa thuận thương mại mới này đang gặp bế tắc tại Quốc hội Mỹ, bởi vì Hạ viện hiện do đảng Dân chủ kiểm soát thúc đẩy bổ sung các điều khoản về bảo vệ môi trường và quyền của người lao động.

Các quan chức thương mại trong Chính quyền Tổng thống Donald Trump hoan nghênh Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi về sự hợp tác của bà, nhưng thời gian đang cạn dần nếu các nghị sỹ Mỹ không phê chuẩn Hiệp định Tự do Thương mại Mỹ-Mexico-Canada trước cuối năm nay./.