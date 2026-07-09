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Ông Trump: Iran chủ động đề nghị thỏa thuận sau các đòn tấn công của Mỹ

Thứ Năm, 06:34, 09/07/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 cho biết Iran đã chủ động liên hệ với Washington để đề nghị đạt được một thỏa thuận sau các cuộc tấn công liên tiếp của Mỹ nhằm vào các mục tiêu của nước này.

Tuy nhiên, ông nói chưa rõ liệu Tehran có còn "xứng đáng" để đạt được một thỏa thuận hay không.

Ong trump iran chu dong de nghi thoa thuan sau cac don tan cong cua my hinh anh 1
Tổng thống Trump. Ảnh: AP

"Họ đã gọi điện cách đây không lâu. Họ rất muốn đạt được một thỏa thuận. Tôi chỉ không biết liệu họ có xứng đáng để có được một thỏa thuận hay không", ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một khi trở về từ Hội nghị thượng đỉnh NATO.

Trước đó cùng ngày, ông Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran "đã chấm dứt", sau khi xảy ra các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz và Mỹ tiến hành các đòn đáp trả.

"Mỗi khi họ tấn công chúng ta, chúng ta sẽ đáp trả gấp 20 lần", ông Trump nói.

Sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo sẽ triển khai thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran, ông Trump tiếp tục cảnh báo rằng các hành động quân sự của Mỹ sẽ "nghiêm trọng hơn nhiều" nếu Iran tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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