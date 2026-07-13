Ông Trump: Iran từng đồng ý với một "thỏa thuận hoàn hảo"

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran đã đồng ý với một thỏa thuận mà ông mô tả là "hoàn hảo" đối với Mỹ.

"Họ đã đồng ý với một thỏa thuận ngày hôm qua. Một thỏa thuận hoàn hảo đối với chúng tôi. Không hạt nhân. Không điều này. Không điều kia. Không còn gì cả. Họ từ bỏ mọi thứ. Sau đó họ rời khỏi phòng họp và chỉ trong vòng một giờ đã phóng một máy bay không người lái nhằm vào một con tàu", ông Trump nói.

Tổng thống Trump cho biết Iran từng đồng ý với một "thỏa thuận hoàn hảo" trước khi xảy ra vụ tấn công tàu ở eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không nêu chi tiết về nội dung của thỏa thuận mà ông đề cập. Ông cũng tuyên bố Mỹ đã "oanh kích dữ dội" các mục tiêu của Iran trong đêm trước đó.

Về phía Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết đã bắn cảnh cáo một tàu di chuyển qua eo biển Hormuz theo tuyến đường mà lực lượng này cho là không được phép. IRGC đồng thời tuyên bố eo biển Hormuz sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Trái với tuyên bố của phía Iran, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở cửa đối với tất cả các tàu thuyền thực hiện hoạt động hàng hải hợp pháp.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết lực lượng Mỹ đã được triển khai và sẵn sàng bảo đảm quyền tự do hàng hải tại tuyến đường chiến lược này, bất chấp điều mà cơ quan này gọi là các hành động gây hấn, quấy rối, đe dọa và những tuyên bố đơn phương từ phía Iran.

CENTCOM cũng nhấn mạnh Iran không kiểm soát eo biển Hormuz, đồng thời cho biết lưu thông hàng hải vẫn diễn ra bình thường. Theo cơ quan này, hơn 140 tàu đã đi qua eo biển Hormuz trong vòng bảy ngày qua.