Ông Trump “không muốn đổ lỗi cho bất kỳ ai” về kết quả bầu cử

“Nếu tôi có tên trên lá phiếu, chúng ta đã thắng rồi”, ông Trump chia sẻ với Politico. “Chúng ta sẽ giành chiến thắng một cách dễ dàng”. Trong suốt tháng qua, khi đi khắp đất nước để vận động cho các ứng cử viên Cộng hòa, ông Trump liên tục kêu gọi cử tri hãy coi như chính ông đang có tên trên lá phiếu. Tuy nhiên, vào ngày bầu cử, cử tri đã đưa ra thông điệp phản đối mạnh mẽ nhắm vào ông Trump và đảng Cộng hòa.

Tổng thống Donald Trump trong một hoạt động vận động tranh cử tại bang Iowa hôm 1/11 (Ảnh: AP)

Theo các kết quả kiểm phiếu được cập nhật, đảng Dân chủ nhiều khả năng giành quyền kiểm soát cả Thượng viện lẫn Hạ viện Mỹ.

“Trong hầu hết các trường hợp, họ không thích các ứng cử viên. Mọi chuyện đơn giản là như vậy thôi”, ông Trump nói. Khi được hỏi cụ thể ứng cử viên nào chưa đủ mạnh, vị Tổng thống đáp: “Tôi không muốn đổ lỗi cho ai cả. Tôi chỉ muốn nói rằng, đây là một giai đoạn rất thú vị. Tôi đã theo dõi với sự quan tâm lớn và rút ra được nhiều bài học”.

Trước đó vài giờ, một quan chức Nhà Trắng dường như lại đổ lỗi cho chính các ứng cử viên, khi chia sẻ với CNN rằng “chất lượng ứng cử viên là yếu tố quan trọng”. Vị quan chức này nhận định: “Tổng thống Trump đã làm tốt hơn chính các ứng cử viên trong việc quảng bá cho họ trên lá phiếu”.

Ngay sau đó, chính ông Trump lại đổ lỗi cho Thống đốc bang Texas, ông Greg Abbott. Trên nền tảng Truth Social, ông Trump viết rằng nếu ông Abbott “không trở thành một kẻ mang danh Cộng hòa nhưng tư tưởng như Dân chủ (RINO) trong 6 tháng cuối sự nghiệp chính trị của mình, thì ông ấy đã không thất bại”.

Bất chấp kết quả bầu cử, ông Trump cho rằng Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã làm “tốt vai trò” lãnh đạo của mình. Khi được hỏi liệu ông Johnson có nên tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo đảng Cộng hòa hay không, ông Trump trả lời: “Đó là quyết định mà ông ấy phải tự đưa ra. Nhưng ông ấy là một người tốt”.

Trước đó, cũng trong tối 3/11, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông sẽ chấp nhận kết quả bầu cử, qua đó tạm thời khép lại những nghi vấn về việc liệu ông có thách thức kết quả này hay không. “Tôi hoàn toàn sẵn lòng chấp nhận những kết quả đó”, ông Trump phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times.

“Chúng tôi sẽ làm việc với Đảng Dân chủ, và chúng tôi… bạn biết đấy, rất mong đợi được hợp tác với họ. Có lẽ chúng tôi sẽ tìm được tiếng nói chung”, ông Trump chia sẻ.

Những phát biểu mang tính hòa dịu này cho thấy vị tổng thống có thể đang tìm kiếm cơ hội để thỏa hiệp với Đảng Dân chủ – lực lượng vừa gia tăng đáng kể tầm ảnh hưởng. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự báo cách tiếp cận của ông Trump hoàn toàn có thể thay đổi trong những ngày tới.