Ông Trump: Kiểm soát nguồn cung dầu của Iran là “một lựa chọn”

Thứ Sáu, 09:36, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/3 cho biết việc kiểm soát nguồn cung dầu của Iran là “một lựa chọn”, trong bối cảnh xung đột leo thang tại Trung Đông khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Trump nói: “Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết, nhưng đó là một lựa chọn”. Nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý cách tiếp cận với Iran có thể tương tự trường hợp Venezuela, . Ông cho rằng Washington đã đạt được những kết quả tích cực khi hợp tác với quốc gia Nam Mỹ này trong lĩnh vực dầu mỏ.

Ong trump kiem soat nguon cung dau cua iran la mot lua chon hinh anh 1
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

“Chúng ta đã làm rất tốt với Venezuela. Mỹ thu về hàng tỷ USD. Hiện nay, Venezuela đang ở trong tình trạng tốt hơn bao giờ hết, giống như một mô hình hợp tác liên doanh, trong đó Mỹ thu được rất nhiều lợi ích”, ông Trump nói.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2026, doanh thu từ xuất khẩu dầu của Venezuela đã vượt xa phần lớn tổng thu của cả năm 2025, đồng thời khẳng định tình trạng thất thoát nguồn thu đã được kiểm soát.

Đề cập tác động của xung đột tại Trung Đông, Tổng thống Trump cho rằng Mỹ không phụ thuộc vào eo biển Hormuz – tuyến vận tải huyết mạch vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu. “Chúng ta có rất nhiều dầu. Nước Mỹ không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này. Trữ lượng của chúng ta lớn hơn, thậm chí gấp đôi so với Saudi Arabia hay Nga và sẽ sớm đạt mức gấp ba”, ông nói.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra khi chính quyền Mỹ đang xem xét nhiều phương án nhằm kiểm soát giá năng lượng, trong lúc chiến sự với Iran đẩy giá dầu tăng mạnh trên thị trường quốc tế.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Mỹ đề xuất kế hoạch 15 điểm chấm dứt xung đột với Iran, quân đội Iran bác tin đàm phán chấm dứt xung đột với Mỹ, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm mạnh ...

VOV.VN - Các chuyên gia cảnh báo lực lượng Mỹ có thể đối mặt rủi ro nghiêm trọng trước tên lửa và máy bay không người lái của Iran nếu đổ bộ đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đang cân nhắc phương án điều khoảng 3.000 binh sĩ nhằm tăng cường cho chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, trong đó không loại trừ khả năng kiểm soát đảo Kharg – đầu mối xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt của quốc gia Trung Đông này, tờ New York Times cho hay.

