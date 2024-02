Ông Trump lên tiếng sau khi bị tuyên phạt 354,9 triệu USD

Điều này khiến cựu Tổng thống Mỹ gặp thêm trở ngại pháp lý trong một vụ kiện dân sự có tác động lớn đến đế chế bất động sản của ông. Ngay lập tức, ông Trump đã gọi đây là cuộc săn phù thủy khi ông đang tăng tốc trên đường đua trở lại Nhà Trắng.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Bloomberg.

Ngoài số tiền phạt, thẩm phán bang New York Arthur Engoron cũng đã cấm ông Trump đảm nhận bất kỳ cương vị lãnh đạo hoặc giám đốc của bất kỳ công ty nào ở New York trong ba năm. Thẩm phán cũng cấm vị cựu Tổng thống Mỹ và các công ty có tên trong vụ kiện được nộp đơn xin vay từ bất kỳ tổ chức tài chính nào được cấp phép ở New York trong cùng khoảng thời gian, qua đó có thể hạn chế khả năng nhận được tín dụng từ các ngân hàng lớn tại Mỹ của ông Trump.

Thẩm phán Engoron cũng khẳng định sẽ chỉ định một bên giám sát độc lập và một giám đốc để giám sát hoạt động kinh doanh của ông Trump.

Trong động thái phản ứng, ông Trump đã chỉ trích phán quyết, cho đây là một cuộc săn phù thủy từ đối thủ chính trị - đương kim Tổng thống Mỹ:

“Tất cả đều xuất phát từ chính quyền Tổng thống Joe Biden. Đó là một cuộc săn phù thủy chống lại đối thủ chính trị của ông ấy. Đây là điều mà đất nước chúng ta chưa từng thấy trước đây. Tôi chỉ muốn nói với các bạn điều này. Không hề có gian lận. Các ngân hàng đều nhận được tiền 100%. Họ yêu Donald Trump. Họ làm chứng rằng tôi là một khách hàng tuyệt vời và là một trong những khách hàng tốt nhất. Họ làm chứng cho tôi. Thẩm phán New York biết điều đó ngay từ đầu, nhưng ông ấy đã phán quyết chống lại tôi ngay cả khi chưa nhận được vụ án.”

Cả ông Donald Trump và Luật sư biện hộ đều khẳng định sẽ kháng cáo đối với phán quyết. Được biết, vụ kiện do Tổng chưởng lý New York Letitia James – một đảng viên Đảng Dân chủ đưa ra, với cáo buộc ông Trump và các công ty gia đình đã thổi phồng giá trị tài sản ròng của mình lên tới 3,6 tỷ USD/năm trong hơn một thập kỷ để lừa dối các ngân hàng đưa ra các điều khoản cho vay tốt hơn.

Phát biểu sau khi phán quyết được đưa ra, Tổng chưởng lý New York Letitia James khẳng định: “Hôm nay, công lý đã được thực thi. Hôm nay chúng tôi đã chứng minh rằng không ai đứng trên luật pháp, dù bạn giàu có, quyền lực hay có quan hệ chính trị đến đâu, mọi người đều phải tuân theo các quy tắc như nhau. Quyết định này là một chiến thắng to lớn đối với mọi người Mỹ tin tưởng vào trụ cột cơ bản của nền dân chủ của chúng ta, rằng pháp quyền áp dụng cho tất cả chúng ta một cách bình đẳng, công bằng và chính đáng.”

Ngoài các vụ kiện dân sự, cựu Tổng thống Donald Trump hiện đang phải đối mặt với các cáo buộc hình sự trong 4 vụ án khác.