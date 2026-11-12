Ông Trump muốn đạt được một chiến thắng hoàn toàn trước Iran

Phát biểu tại nghĩa trang Arlington (Mỹ) nhân Ngày Cựu chiến binh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đang thực hiện rất tốt nhiệm vụ. Khi ông Trump nhắc đến người đứng đầu Lầu Năm Góc, những người tham dự buổi lễ đã dành một tràng vỗ tay cho ông Hegseth. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có mặt tại sự kiện cùng Phó Tổng thống JD Vance và nhiều quan chức cấp cao khác trong chính quyền.

Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Hạ viện Mỹ ngày 10/11 bỏ phiếu với tỷ lệ 211 phiếu thuận và 204 phiếu chống để chuyển nghị quyết luận tội Bộ trưởng Hegseth tới một ủy ban, qua đó trên thực tế chặn đứng nỗ lực luận tội do Hạ nghị sĩ Cộng hòa Thomas Massie khởi xướng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại nghĩa trang Arlington (Mỹ) nhân Ngày Cựu chiến binh. Nguồn: Reuters

Nghị quyết gồm 8 điều khoản luận tội, trong đó có 4 điều khoản liên quan trực tiếp đến cuộc chiến với Iran. Ông Hegseth bị cáo buộc tiến hành chiến tranh khi chưa được Quốc hội cho phép, tiếp tục các hoạt động quân sự sau khi Quốc hội yêu cầu rút lực lượng Mỹ, vi phạm giới hạn 60 ngày theo Luật Quyền hạn Chiến tranh năm 1973 và không tuân thủ các quy định nhằm hạn chế thương vong dân thường.

Các điều khoản còn lại liên quan đến những chiến dịch quân sự tại Yemen, Venezuela và các cuộc tấn công nhằm vào tàu bị nghi vận chuyển ma túy ở vùng biển Caribe và Đông Thái Bình Dương.

Cũng trong bài phát biểu tại Nghĩa trang Arlington ngày 11/11, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã giành chiến thắng trong cuộc chiến với Iran, nhưng nhấn mạnh Washington muốn đạt được một chiến thắng hoàn toàn trước khi kết thúc xung đột.

Theo ông Trump, vấn đề hiện nay không phải là Mỹ có thể giành chiến thắng hay không, mà là thời điểm kết thúc cuộc chiến để bảo đảm kết quả cuối cùng đạt được toàn bộ mục tiêu, thay vì chỉ dừng lại ở mức 93%.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến với Iran tiếp tục gây tranh cãi trong chính trường Mỹ. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy nhiều cử tri không ủng hộ cuộc chiến. Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tuần trước, Phó Tổng thống JD Vance cũng thừa nhận cuộc chiến với Iran là một trong những nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa chịu thất bại nặng nề.