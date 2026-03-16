Ông Trump: NATO sẽ có tương lai rất tồi tệ nếu không giúp Mỹ bảo vệ eo biển Hormuz

Trong cuộc trả lời phỏng vấn Financial Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các quốc gia hưởng lợi từ tuyến vận tải qua eo biển Hormuz cần cùng tham gia bảo vệ an ninh khu vực.

“Việc những quốc gia được hưởng lợi từ eo biển Hormuz cùng tham gia bảo đảm không có điều tồi tệ xảy ra tại đây là hoàn toàn hợp lý. Nếu không có phản hồi hoặc phản hồi tiêu cực, điều đó sẽ rất tồi tệ đối với tương lai của NATO”, ông Trump cảnh báo:

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc lại sự hỗ trợ của Washington đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, cho rằng Mỹ đã dành nhiều nguồn lực cho các đồng minh.

“Chúng tôi không nhất thiết phải giúp họ trong vấn đề Ukraine… Giờ chúng ta sẽ xem họ có giúp chúng tôi hay không. Tôi từ lâu đã nói rằng chúng tôi luôn ở đó vì họ, nhưng họ lại không ở đó vì chúng tôi”, ông Trump nói.

Khi được hỏi về hình thức hỗ trợ mong muốn, Tổng thống Mỹ cho biết các đồng minh có thể triển khai “bất cứ điều gì cần thiết”, bao gồm cả tàu quét mìn và các phương tiện quân sự khác.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cũng đề cập đến mối đe dọa từ các lực lượng Iran dọc bờ biển Vịnh Ba Tư, cho rằng các đồng minh có thể tham gia xử lý những “tác nhân nguy hiểm” đang hoạt động tại khu vực này. Theo ông, lực lượng Iran đã sử dụng máy bay không người lái và thủy lôi trong các hoạt động gây bất ổn trên biển.

Tổng thống Mỹ đồng thời bày tỏ không hài lòng với Thủ tướng Anh Keir Starmer vì London không lập tức ủng hộ các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Ông Trump cho biết đã thảo luận vấn đề này với ông Starmer trong một cuộc điện đàm vào ngày 15/3. Theo Tổng thống Mỹ, Anh chỉ đề xuất điều tàu chiến hỗ trợ sau khi Washington tuyên bố đã vô hiệu hóa phần lớn năng lực đe dọa của Iran.

“Anh có thể được xem là đồng minh số một của chúng tôi, nhưng khi tôi đề nghị họ tham gia, họ không muốn đến. Sau khi chúng tôi cơ bản loại bỏ mối nguy từ Iran, họ mới nói sẽ gửi hai con tàu. Chúng tôi cần những con tàu đó trước khi chiến thắng, chứ không phải sau khi đã chiến thắng. Tôi từ lâu đã nói rằng NATO giống như một con đường một chiều”, ông Trump nói.

Những phát biểu cứng rắn của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại Trung Đông tiếp tục gia tăng, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng các tuyến vận tải năng lượng toàn cầu và đẩy liên minh phương Tây vào những tranh cãi mới về trách nhiệm an ninh tập thể.