Ông Trump nêu vấn đề Iran để kêu gọi cử tri Israel ủng hộ Thủ tướng Netanyahu

Ông Trump kêu gọi cử tri Israel ủng hộ ông Netanyahu

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 25/10, ông Trump nhắc lại tuyên bố ủng hộ ông Netanyahu đưa ra một tuần trước đó. Động thái mới xuất hiện chỉ vài giờ sau khi trang tin Axios đưa tin, Thủ tướng Israel đã thúc giục Tổng thống Mỹ công khai thể hiện sự ủng hộ, trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy liên minh cánh hữu do đảng Likud của ông Netanyahu dẫn dắt còn cách xa mục tiêu giành đa số phiếu trong cuộc tổng tuyển cử lần thứ 26 để bầu Quốc hội nhiệm kỳ mới.

“Như mọi người đều biết, kể cả kẻ thù, Bibi và tôi đã có một mối quan hệ tuyệt vời trong việc cùng nhau giành chiến thắng”, ông Trump viết và sử dụng tên gọi thân mật của Thủ tướng Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lắng nghe Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng hồi tháng 9/2025. (Ảnh: AP)

Nhà lãnh đạo Mỹ liệt kê các chiến dịch quân sự mà Washington đã tiến hành, trong đó có Chiến dịch Midnight Hammer và Chiến dịch Epic Fury. Ông tuyên bố Iran đã mất năng lực hải quân, không quân, trong khi quân đội và nền kinh tế nước này rơi vào tình trạng hỗn loạn. Ông Trump cũng cho rằng lệnh phong tỏa hải quân đã ngăn Iran tiếp cận nguồn dầu mỏ và nhiều nhân vật trong bộ máy lãnh đạo nước này đã bị loại bỏ.

Những nhận định trên được ông Trump đưa ra để nhấn mạnh kết quả của chiến dịch quân sự nhằm vào Iran và vai trò của Thủ tướng Israel Netanyahu. Tuy nhiên, đây là các tuyên bố của Tổng thống Mỹ, chưa phải đánh giá độc lập về toàn bộ năng lực quân sự và tình hình kinh tế của Iran.

Kêu gọi cử tri Israel bỏ phiếu cho ông Netanyahu, nhà lãnh đạo Mỹ mô tả Thủ tướng Israel là “một thủ tướng chiến binh xuất sắc”, đồng thời khẳng định: “Chúng ta phải hoàn thành công việc đã bắt đầu!”.

Ông Netanyahu và các đồng minh trong liên minh cánh hữu đã nhấn mạnh sự ủng hộ từ Tổng thống Mỹ. Trong khi đó, các đối thủ chính trị của Thủ tướng Israel cho biết họ tôn trọng ông Trump, nhưng khẳng định người dân Israel mới là bên quyết định ai sẽ lãnh đạo đất nước.

Ông Trump từng nhiều lần công khai ủng hộ các ứng cử viên tại những quốc gia khác, đi ngược thông lệ các Tổng thống Mỹ thường tránh can thiệp trực tiếp vào bầu cử của đồng minh. Trước đó, một số phương tiện truyền thông đưa tin ông Trump thất vọng với ông Netanyahu vì cho rằng nhà lãnh đạo Israel từng đưa ra những cam kết thiếu thực tế về khả năng nhanh chóng giành chiến thắng trước Iran.

Bất chấp những bất đồng được truyền thông đề cập, hai nhà lãnh đạo vẫn khẳng định duy trì quan hệ làm việc tốt đẹp. Căng thẳng được cho là gia tăng khi Washington quyết định dừng chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran và tìm kiếm thỏa thuận, trong khi Israel lo ngại một thỏa thuận có thể ảnh hưởng đến an ninh của nước này.

Hồi tháng 6, sau khi các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon cản trở nỗ lực đàm phán hòa bình với Iran, ông Trump từng chỉ trích gay gắt ông Netanyahu. Khi được hỏi về khả năng ủng hộ Thủ tướng Israel tái tranh cử, Tổng thống Mỹ nói ông “rất có thể” sẽ làm vậy nhưng cần xem xét các ứng cử viên khác trước khi đưa ra quyết định.

Bất đồng về Iran phủ bóng cuộc bầu cử Israel

Lời kêu gọi của ông Trump được đưa ra sau khi ông Netanyahu đăng tải một hình ảnh do AI tạo ra, mô tả vụ nổ hạt nhân tại Tel Aviv. Chỉ hai ngày trước cuộc bầu cử, Thủ tướng Israel cảnh báo việc lựa chọn một ứng cử viên khác có thể khiến người dân nước này đối mặt với nguy cơ “một cuộc diệt chủng thứ hai”.

Ông Netanyahu cho rằng Israel chỉ còn một khoảng thời gian hữu hạn để đối đầu với Iran khi ông Trump vẫn tại nhiệm, đồng thời cảnh báo các thế hệ tương lai “sẽ không tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội lịch sử này”.

Tuy nhiên, thông điệp cảnh báo của Thủ tướng Israel đặt ra câu hỏi về những tuyên bố trước đó của chính ông liên quan đến chương trình hạt nhân Iran. Tháng trước, phát biểu tại Liên Hợp Quốc, ông Netanyahu tuyên bố Israel đã phá hủy vũ khí nguyên tử của Iran trong năm qua. Trong một tuyên bố hồi tháng 3, ông cũng nói các cuộc tấn công của Israel đã khiến Iran “không còn có thể đe dọa sự tồn tại của chúng ta nữa”.

Gần đây, các nhà phê bình cáo buộc ông Netanyahu muốn nối lại cuộc chiến với Iran nhằm tác động đến hoặc trì hoãn cuộc bầu cử ngày 27/10. Thủ tướng Israel đã bác bỏ cáo buộc này.

Theo thông tin từ truyền thông, ông Netanyahu và Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, đang xảy ra bất đồng nghiêm trọng về chỉ thị của Thủ tướng liên quan đến một hành động quân sự chưa được công bố cụ thể. Các quan chức quốc phòng được cho là lo ngại động thái này có thể dẫn đến một cuộc đối đầu với Iran ngay trước thềm bầu cử.

Ngày 25/10, Kênh Channel 12 của Israel dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết ông Zamir phản đối việc tiến hành hành động quân sự và yêu cầu thảo luận thêm. Ông cũng được cho là đề nghị ông Netanyahu cung cấp văn bản có chữ ký, xác nhận tính hợp pháp của quyết định. Bản tin không nêu chi tiết về kế hoạch quân sự, đồng thời được phát sóng theo các quy định kiểm duyệt quân sự của Israel.

Israel và Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2, với mục tiêu làm suy yếu chính quyền Tehran và phá hủy các chương trình tên lửa đạn đạo, hạt nhân của nước này. Cuộc chiến cũng gây sức ép chính trị trong nước đối với ông Trump, khi đảng Cộng hòa mất đi sự ủng hộ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, trong bối cảnh giá xăng tăng mạnh do xung đột.

Hồi tháng 6, Iran và Mỹ đạt được một thỏa thuận về bản ghi nhớ vạch ra lộ trình hướng tới giải quyết lâu dài cuộc xung đột. Tuy nhiên, thỏa thuận nhanh chóng đổ vỡ khi hai bên cáo buộc nhau vi phạm cam kết. Kể từ đó, Tehran liên tục kêu gọi nối lại đàm phán.

Theo các nguồn tin, các nhà trung gian hòa giải Qatar đã có mặt tại Tehran ngày 25/10 trong khuôn khổ nỗ lực phối hợp với Mỹ nhằm giảm leo thang căng thẳng khu vực. Tuy nhiên, quy mô và nội dung cuộc gặp chưa được công bố.

Tuần trước, một số báo cáo cho biết Mỹ và Israel đã xây dựng kế hoạch cho các cuộc tấn công quân sự mới nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ ngày 3/11. Những thông tin khác cho rằng ông Trump đã ngăn ông Netanyahu tiến hành một cuộc tấn công mới và muốn chờ đến sau cuộc bầu cử. Thủ tướng Israel đã bác bỏ các thông tin này.