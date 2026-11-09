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Ông Trump: “Nhiều người không hài lòng” với bình luận của Phó Tổng thống JD Vance

Thứ Hai, 09:33, 09/11/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng “nhiều người không hài lòng” với những bình luận mới đây của Phó Tổng thống JD. Vance, trong đó đổ lỗi cho vấn đề Iran là nguyên nhân dẫn đến thất bại nặng nề của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

 

Khi được hỏi liệu những phát biểu đó có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người hay không, ông Trump đáp: “Không, hoàn toàn không. Tuy nhiên, nhiều người không thích những bình luận đó. Còn tôi thì không thấy vấn đề gì”.

Ong trump nhieu nguoi khong hai long voi binh luan cua pho tong thong jd vance hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Phó Tổng thống JD Vance tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng trong một sự kiện hồi tháng 10 (Ảnh: Reuters)

“Ông ấy đã đúng, ngoại trừ một điểm. Lẽ ra ông ấy nên đưa ra thêm một nhận định khác mà tôi cho là rất quan trọng: nếu phải thực hiện lại hành động đó [tấn công Iran], liệu chúng ta có làm lại không? Câu trả lời là có”, Tổng thống Mỹ nói.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, xét về mặt lịch sử, đây sẽ được ghi nhận là một trong những việc tốt nhất mà nước Mỹ từng thực hiện. “Bởi vì nếu họ sở hữu vũ khí hạt nhân, họ sẽ hủy diệt cả thế giới”, ông Trump nhấn mạnh.

Iran phủ nhận cáo buộc của Mỹ về việc chế tạo vũ khí hạt nhân. Năm 2015, quốc gia này đã ký một thỏa thuận với Mỹ cùng các cường quốc khác, theo đó Iran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã đổ vỡ sau khi ông Trump rút Mỹ khỏi hiệp định vào năm 2018.

Phan Tùng/VOV.VN (Biên dịch)
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