Ông Trump nói CEO Nvidia “không làm gì sai trái” sau bê bối tình ái

“Tôi chưa trao đổi với ông ấy [Jensen Huang] về vấn đề này,” ông Trump phát biểu với các phóng viên ngày 8/11 trước khi trở về Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và CEO Nvidia Jensen Huang tại sự kiện Investing in America ở Washington, D.C., Mỹ tháng 4/2025. Ảnh: Reuters

“Tôi chỉ biết ông ấy là một người tốt, nhưng bạn chẳng bao giờ biết được chuyện gì đang thực sự xảy ra”. Khi được hỏi liệu Jensen Huang có nên tiếp tục giữ vị trí của mình hay không, ông Trump đáp: “Tôi nghĩ là có. Chắc chắn rồi”.

Cùng ngày, hãng chế tạo chip hàng đầu thế giới Nvidia cho biết hội đồng quản trị của công ty sẽ tiến hành điều tra nội bộ xem liệu ông Huang có trở thành mục tiêu của một cơ quan tình báo nước ngoài hay không.

Khi được hỏi liệu ông có dự định đưa ông Huang cùng tham gia chuyến công du châu Á vào cuối tháng này hay không, ông Trump cho biết ông chưa rõ, nhưng khẳng định sẽ đưa ông Huang đi cùng.

“Tôi chưa nghe nói ông ấy đã làm điều gì sai trái cả”, ông Trump nói.