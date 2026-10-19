Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/10 đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng nhà lãnh đạo Ukraine không muốn chấm dứt cuộc xung đột với Nga và có thể chưa từng thực sự mong muốn điều đó.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng sự hỗ trợ tài chính từ châu Âu và từ Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden đã khiến ông Zelensky không có động lực tìm kiếm một giải pháp chấm dứt chiến sự.

Ông Trump nói Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội đạt thỏa thuận tốt hơn với Nga. Ảnh: Reuters

“Ông Zelensky không quan tâm, và nói thẳng ra, với tất cả số tiền mà châu Âu đang cung cấp cho ông ấy, cũng như khoản tiền mà chính quyền tiền nhiệm ở Mỹ từng trao cho ông ấy trước đây, ông ấy không muốn kết thúc cuộc xung đột này và có lẽ chưa bao giờ muốn như vậy”, Tổng thống Trump viết.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cho rằng Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội đạt được một thỏa thuận có lợi hơn với Nga.

“Ông ấy có thể đạt được một thỏa thuận tốt hơn cách đây hai năm so với những gì có thể đạt được vào lúc này”, ông Trump nhận định.

Tổng thống Mỹ tiếp tục mô tả tình cảnh khó khăn của Ukraine sau nhiều năm xung đột, cho rằng đất nước này đã bị tàn phá nặng nề, mất quyền kiểm soát một phần lớn lãnh thổ, mất khả năng tiếp cận các vùng biển và chịu tổn thất nghiêm trọng về nhân lực. Ông Trump nhấn mạnh mục tiêu của ông là chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ khẳng định ông có thể siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga vào bất cứ thời điểm nào nếu thấy cần thiết.

“Tôi có thể ký sau, hoặc bất cứ lúc nào tôi muốn”, ông Trump viết trên Truth Social.

Bình luận này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh miễn áp dụng các biện pháp thuế quan và trừng phạt đối với Nga, đồng thời thông báo với Quốc hội rằng quyết định này phù hợp với lợi ích quốc gia. Chính quyền Mỹ sau đó cho biết cần thêm thời gian để đánh giá những tác động kinh tế trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.