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Ông Trump phủ nhận chỉ đạo hạn chế Ukraine sử dụng Starlink

Chủ Nhật, 06:08, 18/10/2026
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VOV.VN - Ông Trump phủ nhận ra lệnh hạn chế Ukraine sử dụng Starlink và Starshield giữa lúc Mỹ gia tăng sức ép yêu cầu Kiev dừng các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông không ra lệnh hạn chế quyền tiếp cận các dịch vụ liên lạc vệ tinh Starlink của quân đội Ukraine, đồng thời cho biết ông không tin Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk đã đưa ra quyết định tương tự.

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Ông Trump phủ nhận chỉ đạo hạn chế Ukraine sử dụng Starlink. Ảnh: AP

Tuyên bố được đưa ra sau khi các quan chức chính phủ và quân đội Ukraine cáo buộc SpaceX bất ngờ hạn chế quyền truy cập vào Starlink và Starshield, phiên bản liên lạc vệ tinh phục vụ mục đích quân sự. Đây là những hệ thống mà Ukraine phụ thuộc đáng kể trong các hoạt động triển khai máy bay không người lái (UAV) tại tiền tuyến.

Khi được hỏi ai đứng sau việc được cho là đình chỉ hoặc hạn chế hoạt động của các hệ thống Starlink, ông Trump trả lời: “Tôi không biết có ai làm việc đó hay không, bởi đó không phải là tôi và tôi cũng không nghĩ là ông Elon Musk. Và theo những gì tôi được biết, mọi thứ vẫn diễn ra như trước đây”.

Trước đó, tỷ phú Elon Musk khẳng định Starshield thuộc quyền sở hữu và kiểm soát của chính phủ Mỹ. Ông nhấn mạnh Starlink chỉ nên được sử dụng cho mục đích dân sự và phòng thủ, đồng thời cho rằng việc sử dụng các hệ thống này trong những chiến dịch tấn công là “không phù hợp đối với một công ty thương mại”.

Ngày 15/10, Reuters dẫn lời các quan chức được thông báo về vấn đề này cho biết một số nhân vật “bên trong Nhà Trắng” đã chỉ đạo Lầu Năm Góc áp đặt giới hạn tốc độ đối với các thiết bị đầu cuối Starshield mà Ukraine sử dụng. Tuy nhiên, Reuters không nêu danh tính những người được cho là đã đưa ra chỉ thị. Cùng thời điểm, một quan chức cấp cao Mỹ nói với Bloomberg rằng Tổng thống Trump không trực tiếp ra lệnh hạn chế việc Ukraine sử dụng Starshield.

Trong khi đó, ngày 16/10, báo The Telegraph của Anh dẫn 4 nguồn tin am hiểu các cuộc thảo luận cho biết chính tỷ phú Elon Musk đã đề xuất với Tổng thống Trump việc áp đặt giới hạn tốc độ đối với hệ thống này. Một nguồn tin tiết lộ ông Trump đã “đồng ý” với đề xuất trên, qua đó tạo điều kiện để Lầu Năm Góc triển khai biện pháp làm chậm tốc độ kết nối.

Những thông tin trái chiều này xuất hiện trong bối cảnh Washington tiếp tục gia tăng sức ép nhằm thúc đẩy Kiev đẩy nhanh tiến trình tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình với Moscow. Đến nay, Nhà Trắng chưa xác nhận việc Tổng thống Trump phê chuẩn biện pháp hạn chế tốc độ Starshield như thông tin The Telegraph đăng tải.

Tranh cãi liên quan đến Starlink và Starshield diễn ra sau khi Tổng thống Trump yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu của Nga. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng những cuộc tấn công này góp phần khiến giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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