Ông Trump ra lệnh ngừng mọi hoạt động thương mại với Tây Ban Nha

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích Tây Ban Nha vì không chấp nhận mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP và cho rằng Madrid chưa chia sẻ đầy đủ gánh nặng với các đồng minh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Getty.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent dừng toàn bộ các hoạt động thương mại với Tây Ban Nha, đồng thời khẳng định Washington sẽ có biện pháp khiến Madrid phải chịu những hệ quả về kinh tế.

Đây là lần thứ hai kể từ tháng 3 ông Trump đưa ra chỉ đạo tương tự nhằm gây sức ép với Tây Ban Nha. Tuy nhiên, sau tuyên bố trước đó, hoạt động thương mại giữa hai nước vẫn diễn ra bình thường.

Bất đồng giữa hai bên không chỉ xoay quanh vấn đề chi tiêu quốc phòng mà còn liên quan đến cuộc xung đột với Iran. Ông Trump nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng khi Chính phủ Tây Ban Nha từ chối cho phép Mỹ sử dụng không phận và các căn cứ quân sự của nước này để phục vụ chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Về phần mình, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của những bất đồng, cho biết ông đã có cuộc trao đổi thân mật với Tổng thống Trump bên lề hội nghị NATO. Theo ông Sanchez, cuộc gặp chủ yếu xoay quanh World Cup do Mỹ đăng cai và môn golf, thay vì các vấn đề quốc phòng.

Nhà lãnh đạo Tây Ban Nha tái khẳng định Madrid vẫn là một đồng minh đáng tin cậy của NATO và thông báo nước này sẽ triển khai thêm binh sĩ tới Phần Lan tham gia sứ mệnh của liên minh. Ông cũng nhấn mạnh Tây Ban Nha nằm trong nhóm các quốc gia có tốc độ tăng chi tiêu quốc phòng nhanh nhất trong NATO trong hai năm qua và cho rằng nền kinh tế tăng trưởng mạnh đã tạo điều kiện để Madrid tiếp tục đáp ứng các cam kết quốc phòng.

Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết nước này hiện đang thâm hụt thương mại với Mỹ, đồng thời nhấn mạnh quan hệ kinh tế song phương chủ yếu do các doanh nghiệp tư nhân thúc đẩy. Madrid cũng lưu ý rằng theo các quy định của Liên minh châu Âu, chính sách thương mại được đàm phán ở cấp toàn khối, do đó không thể áp dụng các thỏa thuận riêng với từng quốc gia thành viên.

Tây Ban Nha hiện là quốc gia xuất khẩu dầu ô liu lớn nhất thế giới, đồng thời cung cấp cho thị trường Mỹ nhiều mặt hàng như linh kiện ô tô, thép, hóa chất và rượu vang. Dù vậy, các nhà phân tích nhận định nền kinh tế Tây Ban Nha phụ thuộc vào thị trường Mỹ ở mức thấp hơn so với nhiều quốc gia châu Âu khác, qua đó có thể giúp Madrid giảm bớt tác động nếu căng thẳng thương mại với Washington tiếp tục leo thang.