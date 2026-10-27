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Ông Trump ráo riết vận động tranh cử, đảng Cộng hòa đối mặt nhiều thách thức

Thứ Ba, 10:20, 27/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 26/10 tiếp tục chiến dịch vận động nước rút tại bang Mississippi, trong bối cảnh đảng Cộng hòa đối mặt với nhiều thách thức trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể làm thay đổi đáng kể cán cân quyền lực tại Quốc hội Mỹ và cơ quan lập pháp các bang.

Ngày 26/10, phát biểu trước đám đông khi vận động ủng hộ Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Cindy Hyde-Smith, ông Trump nhấn mạnh: “Tôi có mặt ở đây vì Cindy đang làm rất tốt, nhưng tôi vẫn phải chắc chắn. Tôi không thể mạo hiểm”.

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Tổng thống Donald Trump vận động nước rút tại bang Mississippi, trong bối cảnh đảng Cộng hòa đối mặt với nhiều thách thức trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ảnh: AP

Mississippi vốn là một trong những bang ủng hộ đảng Cộng hòa vững chắc nhất nước Mỹ. Tuy nhiên, việc ông Trump phải trực tiếp đến đây vận động vào cuối tháng 10 cho thấy những lo ngại của đảng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tại đây, bà Hyde-Smith đang đối mặt với thách thức đáng kể ngoài dự đoán từ ứng viên đảng Dân chủ Scott Colom.

Ông Colom, một công tố viên địa phương, đang tìm cách tận dụng tình trạng lạm phát, tỷ lệ ủng hộ ông Trump suy giảm và những sai lầm của đối thủ để tạo nên cú đột phát. Nếu đắc cử, ông sẽ trở thành thượng nghị sĩ da màu đầu tiên của Mississippi kể từ thời kỳ Tái thiết sau Nội chiến Mỹ.

Trước khi Tổng thống đến, ông Colom cho biết đã chủ động tới địa điểm tổ chức sự kiện để lắng nghe những mối quan tâm của cử tri ủng hộ ông Trump.

“Họ thực sự xứng đáng có một thượng nghị sĩ biết lắng nghe, quan tâm đến suy nghĩ và những khó khăn mà họ đang trải qua”, ông Colom nói.

Tại cuộc vận động, ông Trump công kích đối thủ của bà Hyde-Smith bằng những lời lẽ gay gắt, cáo buộc ông Colom giả vờ theo đường lối ôn hòa.

Theo hãng tin AP, ông Colom là một trong số nhiều ứng viên đảng Dân chủ vốn bị đánh giá yếu thế nhưng đang khiến bản đồ cạnh tranh tại Hạ viện và Thượng viện mở rộng. Sự bất mãn của cử tri về giá cả sinh hoạt, cuộc chiến với Iran và các vấn đề trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump đang tạo thêm sức ép đối với đảng Cộng hòa.

Mississippi phản ánh sức ép trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Cuộc đua tại Mississippi cho thấy ngay cả những bang vốn được xem là thành trì của đảng Cộng hòa cũng không hoàn toàn nằm ngoài những biến động chính trị hiện nay.

Bà Hyde-Smith vẫn được đánh giá là ứng viên có lợi thế tại bang mà ông Trump từng giành chiến thắng trong cả ba cuộc bầu cử tổng thống, với cách biệt trung bình gần 20 điểm phần trăm. Tuy nhiên, đối thủ Scott Colom đang tìm cách biến những bất mãn của cử tri thành cơ hội tạo bất ngờ.

Siêu ủy ban hành động chính trị của đảng Dân chủ tại Thượng viện đã tham gia cuộc đua vào giai đoạn cuối, với khoản đầu tư 1,2 triệu USD.

Trong khi đó, tại New York, Hạ nghị sĩ Cộng hòa Mike Lawler, người đang đối mặt với cuộc đua sít sao với ứng viên Dân chủ Cait Conley, đã trực tiếp phục vụ khách hàng tại quầy nhận đồ ăn nhanh của McDonald’s, mô phỏng một hoạt động vận động tranh cử mà ông Trump từng thực hiện hai năm trước.

Khi cuộc bầu cử đang đến gần, đảng Cộng hòa tăng cường vận động cử tri nhằm bảo vệ thế đa số tại Quốc hội. Tuy nhiên, những cuộc đua cạnh tranh tại các bang vốn được xem là an toàn cho đảng này cho thấy sự bất mãn của cử tri có thể khiến cục diện bầu cử trở nên khó lường.

Đảng Dân chủ tăng tốc trên nhiều mặt trận

Trong khi ông Trump vận động tại Mississippi, các ứng viên đảng Dân chủ cùng những nhân vật có ảnh hưởng trong đảng cũng tích cực tiếp xúc cử tri. Theo dữ liệu AP thu thập từ các cơ quan quản lý bầu cử trên cả nước, hơn 30 triệu cử tri đã bỏ phiếu.

Đảng Dân chủ đang nỗ lực giành lại quyền kiểm soát Hạ viện, cạnh tranh thế đa số tại Thượng viện và thu hẹp ưu thế của đảng Cộng hòa tại các cơ quan lập pháp bang.

Tại Wisconsin, cựu Phó Tổng thống Kamala Harris vận động cho ông David Crowley, người đang tranh cử chức thống đốc bang với Hạ nghị sĩ Cộng hòa Tom Tiffany, một đồng minh của ông Trump. Nếu chiến thắng, ông Crowley sẽ trở thành thống đốc da màu đầu tiên của Wisconsin.

“Đây là cuộc đua sít sao bởi những hệ quả của nó quá lớn”, bà Harris phát biểu tại sự kiện vận động mang tên “Phụ nữ ủng hộ Crowley”.

Trong khi đó, tại Michigan, ứng viên Thượng viện đảng Dân chủ Abdul El-Sayed tìm cách tách mình khỏi một quảng cáo chính trị đổ lỗi cho việc Mỹ ủng hộ Israel là nguyên nhân khiến giá thực phẩm tăng cao.

Người phát ngôn chiến dịch của ông El-Sayed khẳng định quảng cáo do ủy ban hành động chính trị Rebellion PAC thực hiện không liên quan đến chiến dịch tranh cử của ứng viên này.

Ông El-Sayed đã lên án chủ nghĩa bài Do Thái, đồng thời chỉ trích mạnh mẽ các chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza. Lập trường này khiến ông thường xuyên trở thành mục tiêu công kích của đảng Cộng hòa và một bộ phận những người ủng hộ Israel trong chính đảng Dân chủ.

Những diễn biến tại Mississippi cùng các cuộc đua ở nhiều bang cho thấy bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026 đang tiềm ẩn nhiều bất ngờ. Dù đảng Cộng hòa vẫn có lợi thế tại một số địa bàn truyền thống nhưng áp lực về chi phí sinh hoạt và sự bất mãn của cử tri vẫn có thể tác động đáng kể đến kết quả. Trong chặng nước rút, nỗ lực vận động cử tri của cả hai đảng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương quan quyền lực tại Quốc hội Mỹ.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: AP
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