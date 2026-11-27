“Nếu ông ấy muốn đến, ông ấy hoàn toàn có thể”, Tổng thống Trump nói với báo giới tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida, nơi ông đang nghỉ lễ Tạ ơn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo APEC tại Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 19/11/2026. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận một số người không muốn Tổng thống Putin tham dự hội nghị dự kiến diễn ra trong hai ngày 14-15/12, đồng thời bày tỏ hoài nghi về khả năng người đứng đầu Điện Kremlin muốn tới Mỹ.

“Nếu quyết định thuộc về tôi, tôi muốn ông ấy tham dự”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Cùng ngày, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin vẫn chưa đưa ra quyết định về việc tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Trump vào tuần trước, Tổng thống Putin cho biết sẽ cân nhắc tham dự hội nghị sau khi trao đổi vấn đề này với người đồng cấp Mỹ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh ông cần xem xét tình hình trong nước trước khi quyết định có tới Mỹ hay không.

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 26/11, Tổng thống Trump bày tỏ mong muốn Nga giảm các hoạt động quân sự nhằm vào các vùng lãnh thổ ở châu Âu, với hy vọng điều này có thể giúp nhanh chóng chấm dứt xung đột tại Ukraine.