Ông Trump sẵn sàng đóng cửa chính phủ dù Mỹ có thể mất 2 tỷ USD/tuần

Ngày 31/7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng đóng cửa chính phủ chỉ là "một cái giá nhỏ phải trả" trong chi phí xây dựng bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico. Tuy nhiên, theo phân tích của các nhà kinh tế học, việc xây dựng này có thể khiến nền kinh tế Mỹ tốn hàng tỉ USD.

Ông Trump tuyên bố đóng cửa chính phủ chỉ là “cái giá nhỏ phải trả” để xây bức tường biên giới giữa Mỹ và Mexico. Ảnh: Reuters

Ông Trump đã tweet rằng ông không quan tâm về "những chia rẽ chính trị" trong việc đóng cửa chính phủ và khẳng định thêm "các luật nhập cư và vấn đề an ninh biên giới của chúng ta hoàn toàn là một thảm họa trong hàng thập kỷ và sẽ không có cách nào khác ngoài việc Đảng Dân chủ chấp nhận sửa đổi luật”.

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố: “An ninh biên giới là An ninh quốc gia và An ninh quốc gia chính là sự tồn tại lâu dài của đất nước chúng ta. Đóng cửa chính phủ chỉ là một cái giá rất nhỏ để đổi lấy một nước Mỹ an toàn và thịnh vượng!"

Dù ông Trump cho rằng đóng cửa chính phủ chỉ là một "cái giá nhỏ" phải trả cho bức tường biên giới nhưng các nhà kinh tế học nhận định việc này có thể khiến nền kinh tế Mỹ mất đi 2 tỷ USD/tuần.

Nói về việc chính phủ phải đóng cửa trong 3 ngày vào tháng 1/2018, David Wessel - nhà nghiên cứu kinh tế cấp cao của Viện Brookings chia sẻ với trang NPR: "Trong suốt thời gian chính phủ ngưng hoạt động, người dân đã không thể tiếp cận được tất cả các loại dịch vụ. Các nhà kinh tế học nhận định rằng nền kinh tế Mỹ sẽ thiệt hại 2 tỷ USD/tuần nếu chính phủ lại đóng cửa".

Theo một phân tích khác của S&P Global công bố vào tháng 12/2017, ước tính việc đóng cửa chính phủ sẽ khiến nền kinh tế Mỹ mất đi số tiền lên tới 6,5 tỷ USD/tuần.

Những lần chính phủ Mỹ đóng cửa đã gây nên những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của nền kinh tế và hoạt động của chính phủ liên bang.

Việc đóng cửa chính phủ Mỹ năm 2013 kéo dài trong 16 ngày ước tính đã làm tổn thất 24 tỷ USD trong GDP của Mỹ. Cục Công viên Quốc gia Mỹ cũng ước tính rằng việc đóng cửa chính phủ năm 2013 cũng khiến cơ quan này tổn thất 500 triệu USD do bị buộc phải dừng hoạt động trong 16 ngày.

Xem xét từ tất cả các góc độ, chi phí bức tường Trump muốn xây dựng giữa biên giới Mỹ và Mexico ước tính có thể dao động từ 21 tỷ USD - 70 tỷ USD. Nếu chính phủ phải đóng cửa vì vấn đề bức tường biên giới và ông Trump vẫn kiên quyết thực hiện việc xây dựng này thì đây thực sự sẽ là một cú đánh mạnh vào nền kinh tế Mỹ./.

