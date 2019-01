Ông Trump thăm biên giới Mỹ-Mexico trong tâm bão đóng cửa chính phủ

Tổng thống Donald Trump cùng các nhân viên thuộc lực lượng Tuần tra Biên giới tại thành phố McAllen, bang Texas thị sát khu vực biên giới phía Nam tiếp giáp với Mexico ngày 10/1/2019. Chuyến thăm ngày 10/1 của ông Trump được cho là nhằm khẳng định quyết tâm xây tường biên giới của Tổng thống Mỹ trong việc ngăn chặn làn sóng nhập cư bất hợp pháp. Tổng thống Trump cùng với Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ Kristjen Nielsen (trái) phát biểu trong chuyến thăm tới McAllen, bang Texas. Những bất đồng liên quan đến khoản ngân sách 5,7 tỷ USD để xây tường biên giới giữa Tổng thống Trump và đảng Dân chủ đã khiến chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần trong nhiều ngày qua. Bài phát biểu của Tổng thống Trump trong chuyến thăm biên giới phía nam tập trung vào vấn đề nhập cư và an ninh biên giới. Chiếc xe hộ tống Tổng thống Trump đi qua đám đông những người biểu tình, phản đối kế hoạch xây tường biên giới khu vực giữa bang Texas và Mexico. Những nhóm người phản đối việc xây bức tưởng biên giới giữa bang Texas và Mexico tập trung ở sân bay quốc tế McAllen, trong khi chờ chuyên cơ chở Tổng thống Donald Trump hạ cánh tại đây. Trong khi đó, những người đứng về phía Tổng thống Trump cũng tập trung ở sân bay quốc tế này, vẫy những lá cờ Mỹ và những biển hiệu ủng hộ. Trong chuyến thăm biên giới phía nam, Tổng thống Donald Trump cũng nhắc lại tuyên bố trong chiến dịch vận động tranh cử năm 2016, đó là Mexico sẽ góp phần chi trả cho việc xây bức tường biên giới. Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz (phải) cũng đã gặp gỡ Tổng thống Trump để thảo luận về an ninh dọc biên giới phía nam nước Mỹ. Chuyến thăm McAllen của Tổng thống Trump diễn ra 2 ngày sau khi ông có một bài phát biểu nhằm nhấn mạnh rằng, cách thức duy nhất để ngăn chặn một cuộc “khủng hoảng” là nước Mỹ phải có một bức tường kiên cố hoặc các rào chắn dọc biên giới phía Nam. Một người đàn ông đi qua cây cầu quốc tế Reynosa-Hidalgo nối thành phố Reynosa của Mexico và thành phố Hidalgo thuộc bang Tamaulipas của Mỹ ngày 10/1. Eddie Zamora, 56 tuổi ở McAllen cho biết ông ủng hộ kế hoạch xây tường biên giới của Tổng thống Trump. Trực thăng Marine One chở Tổng thống Trump rời Bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng ngày 10/1 từ Washington để tới biên giới ở Texas trong bối cảnh chính phủ Mỹ bước sang ngày đóng cửa thứ 20. Các nhà hoạt động xã hội phản đối kế hoạch xây tường biên giới của Tổng thống Trump bằng cách chuẩn bị các biểu ngữ tại San Juan, bang Texas ngày 9/1. Hình ảnh hàng rào biên giới ở Hidalgo, Texas. ef0f38e2fce1ca6e36cbd588d7831da8/5c3b06ec/2019_01_11/_TbhWhAgtlA/Ong_Trump_tham_bien_gioi_My_Mexico_ngay_tam_bao_dong_cua_chinh_phu.mp4

