Ông Trump thay Chánh văn phòng Nhà Trắng sau thất bại bầu cử giữa nhiệm kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/11 đã thông báo quyết định trên mạng xã hội, gọi ông Stephen Miller là một trong những cố vấn đáng tin cậy nhất của mình, đồng thời đánh giá bà Susie Wiles đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Việc thay đổi nhân sự dự kiến có hiệu lực từ ngày 9/11.

Quyết định được đưa ra chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, khi đảng Cộng hòa mất quyền kiểm soát Quốc hội trong bối cảnh nhiều cử tri bày tỏ bất mãn về tình hình kinh tế và cuộc chiến với Iran.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles. Ảnh: Reuters

Ông Stephen Miller là một trong những cố vấn thân cận và có ảnh hưởng lớn đối với Tổng thống Trump, đặc biệt trong việc xây dựng và triển khai các chính sách nhập cư cứng rắn. Việc ông Miller tiếp quản vị trí Chánh văn phòng được xem là thay đổi đáng chú ý trong bộ máy điều hành Nhà Trắng, giữa lúc chính quyền Trump chuẩn bị đối mặt với Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát từ tháng 1/2027.

Trong khi đó, bà Susie Wiles xác nhận ngày 6/11 là ngày làm việc cuối cùng trên cương vị Chánh văn phòng Nhà Trắng. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, bà bày tỏ tự hào về những thành tựu của chính quyền Tổng thống Donald Trump và khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ nhà lãnh đạo Mỹ trong vai trò mới thuộc bộ máy chính trị của ông.

Bà Wiles là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Mỹ đảm nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Nhà Trắng, sau khi đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch tranh cử tổng thống thành công của ông Trump năm 2024. Bà được đánh giá là một trong những cộng sự thân cận, có ảnh hưởng lớn trong việc tổ chức hoạt động và điều phối công việc của Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump.