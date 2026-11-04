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Ông Trump thừa nhận xung đột Iran ảnh hưởng đến kết quả bầu cử của đảng Cộng hòa

Thứ Tư, 14:40, 04/11/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận cuộc xung đột với Iran là một trong những nguyên nhân khiến đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, trong bối cảnh đảng Dân chủ được dự báo giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ.

 

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News sau bầu cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc chiến với Iran đã gây sức ép lên các ứng cử viên đảng Cộng hòa, mặc dù ông khẳng định cử tri vẫn đánh giá cao cách chính quyền xử lý cuộc xung đột.

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Ông Trump thừa nhận xung đột Iran ảnh hưởng đến kết quả bầu cử của đảng Cộng hòa. Ảnh: Reuters.

Đây là một trong những lần đầu tiên Tổng thống Mỹ công khai thừa nhận tác động chính trị bất lợi của cuộc xung đột với Iran đối với đảng Cộng hòa, sau khi đảng này để mất nhiều ghế quan trọng tại cả hai viện Quốc hội.

Tuy nhiên, ông Trump cũng tìm cách giảm nhẹ trách nhiệm cá nhân đối với kết quả bầu cử. Trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ tuyên bố ông sẽ trở thành một nhà bình luận chính trị, phân tích cả những mặt tích cực và tiêu cực dẫn tới chiến thắng hoặc thất bại của các ứng cử viên. Ông viết rằng, ông không có tên trên lá phiếu và nếu ông tham gia tranh cử thì sẽ giành chiến thắng áp đảo.

Bên cạnh việc giải thích nguyên nhân thất bại, Tổng thống Trump cũng phát đi thông điệp cứng rắn về quan hệ với Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông cảnh báo rằng đảng Dân chủ có thể thông qua những dự luật mà ông không đồng tình, nhưng Nhà Trắng sẽ sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ cũng đăng hình ảnh với dòng chữ “VETO”, nghĩa là “phủ quyết”, nhấn mạnh quyền hạn của Nhà Trắng trong việc ngăn chặn các dự luật được Quốc hội thông qua.

Theo Hiến pháp Mỹ, Tổng thống có quyền phủ quyết các dự luật đã được cả Hạ viện và Thượng viện thông qua. Quốc hội chỉ có thể bác bỏ quyền phủ quyết nếu đạt được ít nhất hai phần ba số phiếu tại mỗi viện.

Những tuyên bố của ông Trump cho thấy quan hệ giữa Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ có thể bước vào giai đoạn đối đầu chính trị mới, đặc biệt trong các vấn đề ngân sách, thuế quan, nhập cư và chính sách đối ngoại.

Nếu đảng Dân chủ chính thức giành quyền kiểm soát cả hai viện, Tổng thống Trump sẽ phải đối mặt với những trở ngại đáng kể trong việc thúc đẩy chương trình lập pháp trong hai năm cuối nhiệm kỳ. Tuy nhiên, phát biểu về khả năng hợp tác sau một thời gian phủ quyết cũng cho thấy ông Trump để ngỏ khả năng đàm phán với phe Dân chủ để giải quyết những vấn đề mà hai bên có thể đạt được đồng thuận.

 

Quang Trung/VOV-Washington
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