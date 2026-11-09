Ông Trump tiết lộ 38 cây cầu Iran nằm trong tầm ngắm của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/11 cho biết Washington đã xác định các mục tiêu tấn công tại Iran trong trường hợp xung đột quân sự giữa hai nước tái diễn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Mỹ không muốn tiến hành các cuộc tấn công có thể gây thiệt hại nghiêm trọng đối với cơ sở hạ tầng của Iran.

Phát biểu với báo giới, ông Trump khẳng định quân đội Mỹ đã sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công nếu cần thiết. Theo ông, Washington hiện triển khai 3 tàu sân bay tại Trung Đông, trong đó có một tàu vừa đến khu vực. Toàn bộ lực lượng này đều trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới trước khi lên chuyên cơ Không lực Một rời Florida về Washington DC, ngày 8/11/2026. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ tiết lộ trong danh sách mục tiêu đã được xác định có 38 cây cầu tại Iran mà quân đội Mỹ có khả năng phá hủy chỉ trong vòng một giờ. Tuy nhiên, ông Trump cho biết bản thân không muốn ra lệnh tấn công những công trình này vì việc tái thiết sẽ mất rất nhiều thời gian. Theo ông, các cây cầu có thể phải mất tới 10 năm để xây dựng lại, trong khi đây là một trong những hạng mục cơ sở hạ tầng phức tạp và khó thi công nhất.

Ông Trump cho rằng địa hình đồi núi phức tạp khiến nhiều khu vực của Iran phụ thuộc vào các cây cầu lớn để kết nối giao thông. Nếu những công trình này bị phá hủy, quá trình tái thiết có thể kéo dài từ 10 đến 15 năm. Các cây cầu cũng nằm trong số những hạng mục cơ sở hạ tầng phức tạp và khó thu công nhất.

Theo Tổng thống Mỹ, sau các cây cầu lớn, nhà máy điện là một trong những công trình khó khôi phục nhất. Việc phá hủy hệ thống cung cấp điện không chỉ gây thiệt hại về cơ sở hạ tầng mà còn đặt gánh nặng rất lớn lên người dân Iran. Ông Trump khẳng định không muốn gây ra những hậu quả như vậy, dù Washington có đủ năng lực quân sự để thực hiện.

Đề cập tình hình xung đột với Iran, Tổng thống Mỹ tiếp tục tuyên bố Washington đã giành chiến thắng và vấn đề còn lại chỉ là lựa chọn thời điểm kết thúc hoàn toàn các hoạt động quân sự.

Theo ông Trump, Mỹ có thể tiếp tục chờ đợi thay vì lập tức có thêm hành động quân sự. Ông cũng cho biết một số quốc gia láng giềng của Iran muốn Washington duy trì tình hình hiện nay thay vì tiếp tục leo thang xung đột.

Ông Trump cũng đánh giá khả năng Mỹ phải nối lại các cuộc tấn công Iran là rất thấp nếu tiến trình đàm phán đạt được kết quả. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào việc Tehran có chấp nhận một thỏa thuận đủ mạnh hay không.