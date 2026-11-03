Ông Trump tiết lộ loạt dự án cải tạo Washington trước ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ

Trong bài phát biểu kéo dài 54 phút tại khu vực hồ phản chiếu Lincoln ở Washington ngày 2/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump dành phần lớn thời gian giới thiệu các dự án chỉnh trang thủ đô, thay vì tập trung vào những vấn đề kinh tế đang được cử tri quan tâm trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11.

Sự kiện được Nhà Trắng xem là một phần trong thông điệp vận động cuối cùng của ông Trump trước ngày bầu cử. Tổng thống Mỹ đề cập đến nhiều công trình như thảm cỏ mới, sân đỗ trực thăng tại Nhà Trắng, kế hoạch xây dựng khải hoàn môn và dự án cải tạo hồ phản chiếu Lincoln vừa mở cửa trở lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại hồ phản chiếu Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington. Ảnh: Reuters

“Tôi quyết định trực tiếp tham gia vào việc này, đặc biệt trong vài tháng gần đây, và tôi nghĩ chúng tôi đã làm được một công việc thực sự tuyệt vời”, ông Trump nói.

Ông Trump dành nhiều thời gian giới thiệu quá trình cải tạo hồ, đồng thời cáo buộc có hành vi phá hoại công trình nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể. Dự án dài khoảng 610 m, có tổng kinh phí hơn 16 triệu USD, từng bị trì hoãn do lớp sơn bong tróc và tình trạng tảo phát triển khiến nước hồ chuyển sang màu xanh lục.

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, ông Trump sử dụng hình ảnh giới thiệu hệ thống vòi phun nước, đường ống và các biện pháp ngăn tảo phát triển. Theo ông, lớp sơn mới giúp cải thiện khả năng phản chiếu của mặt hồ. Tổng thống Mỹ khẳng định đã trực tiếp tham gia chỉ đạo dự án trong những tháng gần đây và đánh giá công trình đạt kết quả tích cực.

Đảng Dân chủ có lợi thế tại Hạ viện

Bài phát biểu diễn ra trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ được xem là phép thử quan trọng đối với chính quyền Tổng thống Trump. Các nhà phân tích độc lập nhận định đảng Dân chủ có nhiều cơ hội giành lại quyền kiểm soát Hạ viện, trong khi cuộc cạnh tranh tại Thượng viện được dự báo sít sao hơn.

Theo khảo sát của Reuters/Ipsos, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump hiện chỉ ở mức 32%, gần mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị của ông. Chi phí sinh hoạt tiếp tục là mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ, đặc biệt khi giá năng lượng tăng mạnh kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát, với mức tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, theo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ.

Một số chiến lược gia đảng Cộng hòa cho rằng ông Trump cần tập trung thông điệp vận động vào những vấn đề kinh tế thiết thực, tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Tuy nhiên, kể từ ngày 1/10, trong 28 cuộc mít-tinh tại 19 bang, Tổng thống Mỹ thường xuyên dành nhiều thời lượng cho các chủ đề bên lề, bao gồm những dự án chỉnh trang Washington.

“Vì một lý do nào đó, tổng thống đương nhiệm thường không giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nhưng chúng tôi đã nỗ lực hết sức”, ông Trump nói.

Nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội, phe đối lập sẽ có thêm điều kiện tiến hành các cuộc điều tra nhằm vào Tổng thống Trump và các quan chức trong nội các. Những dự án cải tạo tại Nhà Trắng và khu vực National Mall có thể trở thành mục tiêu xem xét do một số công trình được triển khai mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội và đã đối mặt với các thách thức pháp lý.

Sau khi nói về hồ phản chiếu Lincoln, ông Trump chuyển sang chỉ trích đảng Dân chủ, cho rằng lực lượng này không đủ năng lực điều hành đất nước. Ông cũng tuyên bố Mỹ đã giành chiến thắng trong cuộc chiến với Iran, trong khi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột vẫn đang diễn ra.

Trước khi kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Mỹ tiếp tục đề cập đến kế hoạch xây dựng khải hoàn môn gần Nghĩa trang Quốc gia Arlington và cải tạo sân golf East Potomac Golf Links bên bờ sông Washington.

“Chúng tôi có rất nhiều kế hoạch tuyệt vời dành cho Washington. Tôi cũng có thể nói về cả đất nước, nhưng có lẽ thời gian không đủ”, ông Trump nói.