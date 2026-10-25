Ông Trump tiết lộ vai trò mới của bà Melania trong vấn đề Nga - Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng vợ ông, Đệ nhất phu nhân Melania Trump, sẽ tham gia tích cực hơn vào việc giải quyết các vấn đề liên quan đến Nga và Ukraine trong thời gian tới.

Khi được một phóng viên tại bang Florida hỏi về khả năng này, ông Trump trả lời: “Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại Vườn Hồng của Nhà Trắng, ngày 19/10/2026. Ảnh: Reuters

“Tôi nghĩ bà ấy đang làm tốt hơn cả những người có chuyên môn. Bà ấy đã giúp đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Đây là vấn đề liên quan đến trẻ em, người dân và người cao tuổi”, nhà lãnh đạo Mỹ nói, đề cập các thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại khu vực gần Alyoshki, thuộc tỉnh Kherson, được ký kết với sự hỗ trợ của Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Nhắc đến những thỏa thuận này, bà Melania Trump cho biết: “Thật tuyệt khi nhận được sự ủng hộ của Giáo hoàng. Lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 27/10 và tôi hy vọng mọi việc sẽ diễn ra đúng kế hoạch”.

Khi được hỏi liệu có dự định tới thăm Ukraine hay không, bà Melania Trump trả lời: “Chúng ta hãy chờ xem”.

Trước đó, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, đồng thời là Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga, Đại tướng Valery Gerasimov tuyên bố quân đội Nga sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn tại khu vực Kherson từ 1h ngày 27/10 theo giờ GMT (tức 8h cùng ngày theo giờ Việt Nam), nhằm triển khai một chiến dịch nhân đạo gần Alyoshki.

Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 23/10, Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Alyoshki, thuộc tỉnh Kherson. Hai bên nhất trí chấm dứt mọi hoạt động giao tranh tại khu vực này để tạo điều kiện vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo, đồng thời chuẩn bị sơ tán dân thường thông qua một hành lang an toàn đặc biệt.