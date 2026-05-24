中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Trump tuyên bố đạt đột phá với Iran sau điện đàm với loạt lãnh đạo Trung Đông

Chủ Nhật, 07:39, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/5 cho biết một thỏa thuận liên quan đến Cộng hòa Hồi giáo Iran và “Bản ghi nhớ về hoà bình” đã cơ bản được hoàn tất, sau hàng loạt cuộc điện đàm với lãnh đạo các nước Trung Đông và đồng minh của Washington.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 23/5, ông Trump cho biết ông đã có cuộc điện đàm “rất tốt đẹp” với nhiều lãnh đạo Trung Đông, bao gồm Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Bộ trưởng Qatar Ali al-Thawadi, Thống chế Pakistan Asim Munir, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, Quốc vương Jordan Abdullah II of Jordan và Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa.

Ong trump tuyen bo dat dot pha voi iran sau dien dam voi loat lanh dao trung Dong hinh anh 1
Ông Trump. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, ông Trump cũng tiết lộ đã có cuộc điện đàm riêng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cho biết cuộc trao đổi này “diễn ra rất tốt đẹp”.

Theo ông Trump, các cuộc trao đổi tập trung vào Iran cùng “tất cả những vấn đề liên quan đến Bản ghi nhớ về hoà bình”. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng “một thỏa thuận về cơ bản đã được đàm phán xong”, chỉ còn chờ hoàn tất giữa Mỹ, Iran và các quốc gia liên quan.

“Tất cả các khía cạnh và chi tiết cuối cùng của thỏa thuận hiện đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố”, ông Trump viết trên X.

Đáng chú ý, ông Trump cho biết một trong những nội dung của thỏa thuận là eo biển Hormuz sẽ được mở cửa - động thái được cho là có thể tạo ra bước ngoặt lớn đối với thị trường năng lượng và an ninh hàng hải toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng kéo dài tại Trung Đông.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Tag: mỹ iran đàm phán hoà bình trump
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Mỹ không chắc thắng nếu tái xung đột với Iran
Mỹ không chắc thắng nếu tái xung đột với Iran

VOV.VN - Không kích các cơ sở hạt nhân, bãi phóng tên lửa, ám sát các lãnh đạo Iran là những lựa chọn của Mỹ nếu khôi phục trở lại các hoạt động quân sự với Iran. Tuy nhiên, các biện pháp này khó có thể buộc Iran khuất phục.

Mỹ không chắc thắng nếu tái xung đột với Iran

Mỹ không chắc thắng nếu tái xung đột với Iran

VOV.VN - Không kích các cơ sở hạt nhân, bãi phóng tên lửa, ám sát các lãnh đạo Iran là những lựa chọn của Mỹ nếu khôi phục trở lại các hoạt động quân sự với Iran. Tuy nhiên, các biện pháp này khó có thể buộc Iran khuất phục.

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Cơ hội đạt thỏa thuận với Iran là 50/50
Tổng thống Mỹ Donald Trump: Cơ hội đạt thỏa thuận với Iran là 50/50

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/5 cho biết, khả năng đạt được một thỏa thuận “tốt” với Iran hiện gần như ở thế “50/50”, đồng thời để ngỏ khả năng “đánh bại hoàn toàn” nước này nếu đàm phán thất bại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Cơ hội đạt thỏa thuận với Iran là 50/50

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Cơ hội đạt thỏa thuận với Iran là 50/50

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/5 cho biết, khả năng đạt được một thỏa thuận “tốt” với Iran hiện gần như ở thế “50/50”, đồng thời để ngỏ khả năng “đánh bại hoàn toàn” nước này nếu đàm phán thất bại.

Ông Trump cần gì nhất ở "ván bài" Iran trước thềm bầu cử giữa kỳ?
Ông Trump cần gì nhất ở "ván bài" Iran trước thềm bầu cử giữa kỳ?

VOV.VN - Ưu tiên cấp bách nhất đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump lúc này không chỉ là duy trì sức ép quân sự, mà còn phải tìm cách khép lại cuộc chiến trước cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11.

Ông Trump cần gì nhất ở "ván bài" Iran trước thềm bầu cử giữa kỳ?

Ông Trump cần gì nhất ở "ván bài" Iran trước thềm bầu cử giữa kỳ?

VOV.VN - Ưu tiên cấp bách nhất đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump lúc này không chỉ là duy trì sức ép quân sự, mà còn phải tìm cách khép lại cuộc chiến trước cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11.

Israel họp khẩn khi đàm phán Mỹ - Iran đạt tiến triển lớn
Israel họp khẩn khi đàm phán Mỹ - Iran đạt tiến triển lớn

VOV.VN - Sau nhiều cuộc thảo luận dày đặc giữa các đại diện đàm phán của cả Iran, Pakistan và Qatar tại Tehran, giới chức Iran và Pakistan tối qua đồng loạt thông báo tiến trình đàm phán Mỹ - Iran đã đạt tiến triển lớn. Hai bên đang tiến ngày càng gần hơn đến thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Israel họp khẩn khi đàm phán Mỹ - Iran đạt tiến triển lớn

Israel họp khẩn khi đàm phán Mỹ - Iran đạt tiến triển lớn

VOV.VN - Sau nhiều cuộc thảo luận dày đặc giữa các đại diện đàm phán của cả Iran, Pakistan và Qatar tại Tehran, giới chức Iran và Pakistan tối qua đồng loạt thông báo tiến trình đàm phán Mỹ - Iran đã đạt tiến triển lớn. Hai bên đang tiến ngày càng gần hơn đến thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Mỹ và Iran tiến gần thỏa thuận chấm dứt chiến tranh
Mỹ và Iran tiến gần thỏa thuận chấm dứt chiến tranh

VOV.VN - Ngày 23/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang tiến rất gần tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần ba tháng, trong bối cảnh Washington, Tehran và các bên trung gian đều xác nhận đã có tiến triển đáng kể trong thương lượng.

Mỹ và Iran tiến gần thỏa thuận chấm dứt chiến tranh

Mỹ và Iran tiến gần thỏa thuận chấm dứt chiến tranh

VOV.VN - Ngày 23/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang tiến rất gần tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần ba tháng, trong bối cảnh Washington, Tehran và các bên trung gian đều xác nhận đã có tiến triển đáng kể trong thương lượng.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ