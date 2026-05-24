Ông Trump tuyên bố đạt đột phá với Iran sau điện đàm với loạt lãnh đạo Trung Đông

Trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 23/5, ông Trump cho biết ông đã có cuộc điện đàm “rất tốt đẹp” với nhiều lãnh đạo Trung Đông, bao gồm Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Bộ trưởng Qatar Ali al-Thawadi, Thống chế Pakistan Asim Munir, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, Quốc vương Jordan Abdullah II of Jordan và Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng tiết lộ đã có cuộc điện đàm riêng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cho biết cuộc trao đổi này “diễn ra rất tốt đẹp”.

Theo ông Trump, các cuộc trao đổi tập trung vào Iran cùng “tất cả những vấn đề liên quan đến Bản ghi nhớ về hoà bình”. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng “một thỏa thuận về cơ bản đã được đàm phán xong”, chỉ còn chờ hoàn tất giữa Mỹ, Iran và các quốc gia liên quan.

“Tất cả các khía cạnh và chi tiết cuối cùng của thỏa thuận hiện đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố”, ông Trump viết trên X.

Đáng chú ý, ông Trump cho biết một trong những nội dung của thỏa thuận là eo biển Hormuz sẽ được mở cửa - động thái được cho là có thể tạo ra bước ngoặt lớn đối với thị trường năng lượng và an ninh hàng hải toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng kéo dài tại Trung Đông.