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Ông Trump tuyên bố không hối tiếc vì tấn công Iran dẫn tới mất lưỡng viện

Thứ Năm, 05:59, 05/11/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/11 thừa nhận, cuộc chiến với Iran đã góp phần khiến đảng của ông thất bại, nhưng khẳng định không hối tiếc và vẫn sẽ đưa ra quyết định tấn công Iran nếu được lựa chọn lại.


Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/11 đã có lần xuất hiện công khai đầu tiên, sau thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, khi đảng Dân chủ được dự báo giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện. Đáng chú ý, ông Trump hầu như không chủ động đề cập tới kết quả bầu cử, mà dành phần lớn thời gian giới thiệu dự án xây dựng phòng khiêu vũ mới tại Nhà Trắng.

Ong trump tuyen bo khong hoi tiec vi tan cong iran dan toi mat luong vien hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Chỉ khi trả lời câu hỏi của báo giới, ông Trump mới đề cập tới thất bại của đảng Cộng hòa. Khi được hỏi về nhận định của Phó Tổng thống JD Vance rằng, cuộc chiến với Iran là nguyên nhân dẫn tới kết quả bầu cử bất lợi, ông Trump thừa nhận điều này phần lớn là đúng, bởi cuộc chiến đã khiến giá xăng tăng trong ngắn hạn.

“Tôi nghĩ điều đó phần lớn là đúng, bởi cuộc chiến đã khiến giá xăng tăng trong ngắn hạn. Nhưng nếu phải đưa ra quyết định một lần nữa, tôi vẫn sẽ làm như vậy, bởi về lâu dài đó là giải pháp duy nhất. Không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”, Tổng thống Trump nói.

Tổng thống Mỹ đồng thời cho rằng, nếu trực tiếp có tên trên lá phiếu, ông và đảng Cộng hòa đã giành chiến thắng. Theo ông, sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho mình tại các cuộc vận động tranh cử, đã không được chuyển thành phiếu bầu cho các ứng cử viên Cộng hòa.

Liên quan tới việc Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson quyết định không tiếp tục tranh cử vị trí lãnh đạo đảng phe Cộng hòa tại Hạ viện, ông Trump cho biết, sẽ không can thiệp vào quá trình lựa chọn người kế nhiệm, đồng thời khẳng định không yêu cầu ông Johnson từ chức.

Những phát biểu trên được đưa ra, trong bối cảnh đảng Dân chủ giành chiến thắng tại hàng loạt bang vốn nghiêng về đảng Cộng hòa, qua đó được dự báo kiểm soát cả hai viện Quốc hội trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Kết quả này có thể khiến Nhà Trắng phải đối mặt với sức ép giám sát lớn hơn, cũng như những trở ngại trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự về kinh tế, nhập cư và đối ngoại.

 

 

Quang Trung/VOV-Washington
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