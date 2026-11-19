Phát biểu tại cuộc gặp ba bên lịch sử với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 19/11 tại Thâm Quyến (Trung Quốc), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang lựa chọn một hướng đi khác trong chính sách đối ngoại, thông qua việc trực tiếp đối thoại với lãnh đạo các quốc gia có nhiều bất đồng với Washington.

Nhắc tới Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin với thái độ thân thiện, trong đó gọi nhà lãnh đạo Nga bằng tên riêng, ông Trump bày tỏ tin tưởng rằng việc đối thoại với các quốc gia có quan điểm khác biệt với Mỹ có thể mang lại những kết quả tích cực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 19/11/2026. Ảnh: Reuters

“Với tư cách là lãnh đạo của ba trong số những quốc gia lớn nhất thế giới, chúng ta có trách nhiệm đặc biệt trong việc duy trì đối thoại cởi mở, tôn trọng lẫn nhau và mang tính xây dựng về những vấn đề không chỉ ảnh hưởng đến người dân ba nước mà còn tác động đến toàn thế giới”, ông Trump phát biểu.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, trong quá khứ, các nhà lãnh đạo thường tránh đối thoại với những quốc gia mà họ có bất đồng. Tuy nhiên, ông cho rằng cách tiếp cận như vậy không giúp giải quyết được các vấn đề.

“Không có vấn đề nào được giải quyết bằng cách từ chối đối thoại với những nhà lãnh đạo có quan điểm khác biệt. Hòa bình cũng không thể được kiến tạo nếu bỏ qua các cơ hội tiếp xúc và trao đổi trực tiếp. Vì vậy, chúng tôi đang lựa chọn một hướng đi khác”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ cho biết giải trừ vũ khí hạt nhân sẽ là một trong những nội dung được thảo luận tại hội nghị. Tuy nhiên, ông thừa nhận việc thuyết phục một quốc gia từ bỏ kho vũ khí hạt nhân là điều không dễ dàng.

“Một khi đã sở hữu vũ khí hạt nhân, việc từ bỏ chúng là vô cùng khó khăn. Đó là thực tế”, ông Trump nhận định.

Liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, Tổng thống Mỹ bày tỏ lạc quan rằng một giải pháp chấm dứt chiến sự có thể đang đến gần.

“Tôi nghĩ mọi việc đang có chuyển biến. Tôi tin rằng ông Putin và tôi, cũng như phía bên kia, đều mong muốn cuộc xung đột này kết thúc”, ông Trump nói.

Mặc dù kỳ vọng về khả năng đạt được những đột phá lớn tại cuộc gặp ba bên vẫn ở mức thấp, Tổng thống Trump cho rằng các nhà lãnh đạo vẫn có thể đạt được một số kết quả cụ thể.

“Hãy xem liệu chúng ta có thể làm được điều gì đó hay không”, ông Trump phát biểu trước khi các phóng viên rời phòng họp để ba nhà lãnh đạo bắt đầu thảo luận kín.