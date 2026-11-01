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Ông Trump tuyên bố Mỹ có thể tấn công cơ sở hạt nhân Iran trong 10 phút

Chủ Nhật, 19:36, 01/11/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể tấn công các cơ sở hạt nhân còn lại của Iran chỉ trong 10 phút, đồng thời khẳng định Mỹ không vội đạt được thỏa thuận với Tehran.

Phát biểu với báo giới tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida ngày 31/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể tấn công các cơ sở hạt nhân còn lại của Iran chỉ trong vòng 10 phút. Tuyên bố này cho thấy Mỹ vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục hành động quân sự, bất chấp các nỗ lực đàm phán ngoại giao đang diễn ra.

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Ông Trump tuyên bố Mỹ có thể tấn công cơ sở hạt nhân Iran trong 10 phút. Ảnh: AP

Ông Trump khẳng định các chiến dịch quân sự của Mỹ đã làm suy yếu nghiêm trọng lực lượng vũ trang và cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran, khiến Tehran chỉ còn một số ít mục tiêu chưa bị tấn công.

“Tôi cho rằng vẫn còn một hoặc hai cơ sở cần phải xử lý, nhưng chúng tôi có thể thực hiện điều đó trong 10 phút. Chúng tôi đã có kế hoạch. Các bạn có thể nghĩ tới Núi Pickaxe. Đó là một mục tiêu cần phải xử lý. Chúng tôi có thể hoàn thành mọi việc rất nhanh chóng”, Tổng thống Mỹ nói, đề cập một cơ sở bị nghi liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran”, ông Trump nói.

Những phát biểu trên được ông Trump đưa ra khi trả lời câu hỏi về thời hạn đạt được kết quả trong các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran do Qatar làm trung gian. Tổng thống Mỹ khẳng định Washington không vội vàng đạt được thỏa thuận với Iran, đồng thời cho rằng các chiến dịch quân sự của Mỹ đã phá hủy phần lớn lực lượng hải quân, không quân, hệ thống phòng không, khí tài quân sự và cơ sở hạ tầng hạt nhân của nước này.

Khi được hỏi liệu Washington có thể nối lại các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngay trong tuần này hay không, ông Trump từ chối tiết lộ. Tổng thống Mỹ tiếp tục nhấn mạnh lập trường phản đối Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Họ muốn đạt được thỏa thuận và chúng ta sẽ xem điều đó diễn ra như thế nào”, ông Trump tuyên bố.

Đề cập tiến triển của các cuộc đàm phán, Tổng thống Mỹ cho rằng tiến trình đối thoại vẫn diễn ra thuận lợi, song bày tỏ hoài nghi về mức độ đáng tin cậy của Tehran.

“Các cuộc đàm phán đang diễn ra tốt đẹp, nhưng họ không thực sự đáng tin cậy. Tôi có thể nói rằng họ đạt được thỏa thuận rồi lại rút lui. Họ muốn có một thỏa thuận. Chúng ta sẽ xem liệu họ có thực sự đạt được thỏa thuận hay không”, ông Trump nói.

Những tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi các nhà đàm phán Iran gặp đại diện trung gian Qatar tại Doha hôm 31/10. Cuộc gặp diễn ra sau vòng trao đổi tại Tehran một ngày trước đó, trong khuôn khổ các nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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