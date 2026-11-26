Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền tờ New York Post tại Phòng Bầu dục hôm 24/11, Tổng thống Trump cảnh báo việc các Nghị sĩ đảng Dân chủ tìm cách chấm dứt cuộc chiến quá sớm, có thể biến những gì ông coi là chiến thắng quân sự của Mỹ thành thất bại.

Theo Tổng thống Trump, các chiến dịch quân sự của Mỹ đã phá hủy phần lớn năng lực hải quân, không quân và hệ thống phòng không của Iran, đồng thời loại bỏ nhiều nhân vật lãnh đạo của nước này. Ông Trump cho rằng, Mỹ hiện có thể chủ động lựa chọn thời điểm kết thúc cuộc chiến, nhưng việc Quốc hội tìm cách ngăn chặn các hoạt động quân sự trong bối cảnh hiện nay sẽ khó giải thích về mặt chính trị.

Khu vực gần một cơ sở dầu khí tại tỉnh Ahmadi, thuộc Đông Nam Kuwait bị tấn công - Ảnh: Reuters

Liên quan đến khả năng tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, Tổng thống Trump xác nhận, nguồn ngân sách hiện có đủ để duy trì các hoạt động quân sự đến gần cuối tháng 1/2027. Đề cập đến khả năng lật đổ chính quyền Tehran, Tổng thống Trump cho rằng, đây là điều có thể thực hiện được, song khẳng định thay đổi chế độ tại Iran không phải là mục tiêu của ông. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh mục tiêu của Washington là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Những phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra, trong bối cảnh đảng Dân chủ chuẩn bị tiếp quản Quốc hội, sau chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua. Với quyền quyết định ngân sách liên bang, Quốc hội khóa mới có thể sử dụng các công cụ lập pháp, nhằm hạn chế nguồn kinh phí dành cho các hoạt động quân sự chống Iran, qua đó gia tăng sức ép đối với chính quyền Tổng thống Trump trong việc tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc chiến.