Ông Trump tuyên bố Mỹ “kiểm soát hoàn toàn” eo biển Hormuz

“Chừng nào họ còn tôn trọng chúng tôi thì sẽ không có vấn đề gì”, ông Trump nói về chính quyền Iran, trước khi khẳng định rằng “chúng tôi kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz”.

Đề cập đến cơ chế mới được thiết lập theo khuôn khổ thỏa thuận mới, ông Trump nói về tác động của lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ vào ngày 17/6: “Nếu muốn biết sự thật, tôi nghĩ việc phong tỏa còn có tác động lớn hơn cả việc thả bom. Đó giống như điều tôi từng nói, họ gọi nó là “bức tường thép”. Không ai có thể vượt qua. Không một con tàu nào có thể đi qua để đến Iran”.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters

“Các tàu chỉ được đi qua nếu chúng tôi muốn họ đi qua và chúng tôi có thể thiết lập lại điều đó trong khoảng 15 phút. Tôi nghĩ chỉ cần một cuộc điện thoại. Sẽ mất bao lâu? Có lẽ khoảng nửa giờ”, nhà lãnh đạo Mỹ cho hay.

Tổng thống Trump cũng so sánh thỏa thuận mới với Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) năm 2015 - thỏa thuận hạt nhân Iran được đàm phán dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.

“Ông Obama đã trao cho họ một con đường để sở hữu vũ khí hạt nhân. Còn tôi đã dựng lên một bức tường ngăn chặn điều đó. Theo thỏa thuận này, họ sẽ không bao giờ, thậm chí còn không nghĩ tới việc chế tạo bom hạt nhân”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên.

Ông Trump cũng cho biết các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran đang tiến triển tích cực, đồng thời cho rằng phái đoàn Mỹ đang hướng tới một thỏa thuận công bằng và hợp lý.

“Tôi nghĩ Iran, theo một cách nào đó và ở một mức độ khác, đang đạt được những kết quả rất tốt”, ông Trump nói. Theo ông: “Chúng tôi đang đạt được tiến triển rất tốt trong việc đàm phán một thỏa thuận công bằng và hợp lý”.

Đề cập đến vấn đề tài sản bị phong tỏa của Iran, ông Trump cho biết chủ đề này đã được đưa ra thảo luận vào hôm trước.

“Một trong những việc chúng tôi đang làm và điều này đã được đề cập tối qua là số tiền được giải phóng sẽ được sử dụng để mua thực phẩm và thực phẩm đó sẽ được mua hoàn toàn từ Mỹ, từ các nông dân của chúng tôi. Ngô, đậu tương và tất cả những mặt hàng họ cần sẽ được mua từ nông dân Mỹ. Vì vậy, các nông dân của chúng tôi rất hài lòng. Tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi”, nhà lãnh đạo Mỹ tiết lộ.