Ông Trump tuyên bố Mỹ tấn công Venezuela, bắt giữ Tổng thống Maduro

Theo bài đăng được công bố vào khoảng 4h30 phút sáng 3/1 (theo giờ địa phương), ông Trump viết rằng chiến dịch này được thực hiện “phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ”, đồng thời cho biết “các chi tiết sẽ được công bố sau”. Ông cũng thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào lúc 11h sáng cùng ngày tại Mar-a-Lago.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Venezuela trước đó cáo buộc Mỹ tiến hành các hành động quân sự nhằm vào nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Caracas, và đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Chính phủ Venezuela khẳng định đang triển khai các kế hoạch phòng thủ quốc gia và cho biết sẽ đưa vụ việc ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có xác nhận độc lập từ Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao Mỹ hoặc các hãng thông tấn lớn về việc Mỹ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn hay việc Tổng thống Maduro bị bắt giữ. Phía chính phủ Venezuela cũng chưa xác nhận thông tin ông Maduro bị bắt và đưa ra khỏi đất nước như tuyên bố của ông Trump.

Trước đó, một số quốc gia trong khu vực Mỹ Latinh như Colombia và Cuba đã bày tỏ quan ngại sâu sắc, đồng thời lên án các hành động quân sự có nguy cơ làm leo thang căng thẳng và đe dọa an ninh khu vực.