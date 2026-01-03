中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
Ông Trump tuyên bố Mỹ tấn công Venezuela, bắt giữ Tổng thống Maduro

Thứ Bảy, 16:49, 03/01/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Rạng sáng 3/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải một thông điệp gây chấn động trên mạng xã hội Truth Social, trong đó tuyên bố Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro cùng với vợ, sau đó đưa ra khỏi đất nước.

Theo bài đăng được công bố vào khoảng 4h30 phút sáng 3/1 (theo giờ địa phương), ông Trump viết rằng chiến dịch này được thực hiện “phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ”, đồng thời cho biết “các chi tiết sẽ được công bố sau”. Ông cũng thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào lúc 11h sáng cùng ngày tại Mar-a-Lago.

Ong trump tuyen bo my tan cong venezuela, bat giu tong thong maduro hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Venezuela trước đó cáo buộc Mỹ tiến hành các hành động quân sự nhằm vào nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Caracas, và đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc. Chính phủ Venezuela khẳng định đang triển khai các kế hoạch phòng thủ quốc gia và cho biết sẽ đưa vụ việc ra Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có xác nhận độc lập từ Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao Mỹ hoặc các hãng thông tấn lớn về việc Mỹ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn hay việc Tổng thống Maduro bị bắt giữ. Phía chính phủ Venezuela cũng chưa xác nhận thông tin ông Maduro bị bắt và đưa ra khỏi đất nước như tuyên bố của ông Trump.

Trước đó, một số quốc gia trong khu vực Mỹ Latinh như Colombia và Cuba đã bày tỏ quan ngại sâu sắc, đồng thời lên án các hành động quân sự có nguy cơ làm leo thang căng thẳng và đe dọa an ninh khu vực.

 

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Trump bắt giữ Maduro Mỹ tấn công Venezuela nổ lớn tại Caracas khủng hoảng Venezuela Mỹ Tổng thống Maduro bị bắt Trump Venezuela 2026 tình trạng khẩn cấp Venezuela xung đột Mỹ Venezuela Mỹ không kích Venezuela Mỹ tấn công Venezuela
Colombia, Cuba bày tỏ quan ngại về tình hình tại Venezuela
Colombia, Cuba bày tỏ quan ngại về tình hình tại Venezuela

VOV.VN - Tổng thống Colombia và Chủ tịch Cuba đã bày tỏ quan ngại và lên án tình hình căng thẳng đang diễn ra tại Venezuela, sau các báo cáo về những vụ nổ và cáo buộc tấn công nhằm vào nhiều khu vực của nước này.

Quan chức Mỹ xác nhận Washington tấn công vào trong lãnh thổ Venezuela
Quan chức Mỹ xác nhận Washington tấn công vào trong lãnh thổ Venezuela

VOV.VN - Quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ, rạng sáng thứ Bảy (3/1), nước này đã tiến hành các cuộc tấn công vào bên trong lãnh thổ Venezuela.

Tổng thống Mỹ Trump đã ra lệnh tấn công các mục tiêu tại Venezuela?
Tổng thống Mỹ Trump đã ra lệnh tấn công các mục tiêu tại Venezuela?

VOV.VN - Ít nhất 7 vụ nổ lớn đã xảy ra ở thủ đô Caracas, Miranda và các bang Aragua, La Guaira (Venezuela) kèm theo tiếng máy bay rạng sáng 3/1 (theo giờ địa phương). Tổng thống Venezuela lập tức tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và khẳng định Mỹ đứng sau các cuộc tấn công vào nước này.

