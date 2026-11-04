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Ông Trump tuyên bố sẽ dùng quyền phủ quyết nếu đảng Dân chủ kiểm soát Quốc hội

Thứ Tư, 08:16, 04/11/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có thể sử dụng quyền phủ quyết để buộc Đảng Dân chủ phải đàm phán với Nhà Trắng nếu đảng này giành quyền kiểm soát Quốc hội sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS News ngày 3/11, khi cử tri Mỹ đang tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Donald Trump tiếp tục nhấn mạnh quyền phủ quyết của mình, coi đây là công cụ có thể thúc đẩy đảng Dân chủ đạt được các thỏa thuận lưỡng đảng với Nhà Trắng nếu đảng này giành thêm ghế tại Quốc hội.

Ong trump tuyen bo se dung quyen phu quyet neu dang dan chu kiem soat quoc hoi hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Theo ông Trump, việc tổng thống liên tiếp phủ quyết các dự luật trong vài tháng có thể khiến Đảng Dân chủ phải quay lại bàn đàm phán để tìm kiếm một thỏa thuận.

Phát biểu này cho thấy khả năng gia tăng bất đồng giữa Nhà Trắng và Quốc hội nếu Đảng Dân chủ giành được đa số ghế tại cả Hạ viện và Thượng viện sau cuộc bầu cử.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông có thể mở rộng việc sử dụng quyền hành pháp nếu các nghị sĩ Đảng Dân chủ tìm cách hạn chế quyền lực của ông thông qua Quốc hội.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump khẳng định đã nỗ lực hết sức trong những tuần gần đây để hỗ trợ các ứng cử viên Đảng Cộng hòa trên toàn quốc. Theo ông, các hoạt động vận động tranh cử của mình đã góp phần thu hẹp lợi thế của Đảng Dân chủ, khiến cuộc bầu cử trở nên sít sao hơn so với những dự báo trước đó về khả năng đảng này giành chiến thắng áp đảo.

Trước đó, ngày 2/11, trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Miranda Devine trên chương trình podcast Pod Force One của New York Post, Tổng thống Trump cũng đưa ra thông điệp tương tự.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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