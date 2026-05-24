Ông Trump tuyên bố thỏa thuận về chiến sự Iran cơ bản đã được đàm phán xong

Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “một thỏa thuận về cơ bản đã được đàm phán xong”, dù vẫn cần hoàn tất một số chi tiết cuối cùng giữa Mỹ, Iran và các nước trung gian liên quan.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong một sự kiện tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng. ẢNh: AP

Ông Trump cho biết đã có cuộc điện đàm “rất tốt” với nhiều lãnh đạo Trung Đông và khu vực. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và đặc phái viên Steve Witkoff cũng tham gia cuộc điện đàm này. Theo ông Trump các “khía cạnh và chi tiết cuối cùng” của thỏa thuận hiện vẫn đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố. Tuy nhiên, phần quan trọng của thoả thuận là eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nói với truyền thông nhà nước rằng Tehran hiện “vừa rất xa lại vừa rất gần một thỏa thuận”. Ông cho biết lập trường của Mỹ và Iran “đã trở nên gần nhau hơn”, dù chưa đạt tới mức hoàn tất thỏa thuận cuối cùng.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết đã có cuộc điện đàm riêng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và khẳng định cuộc trao đổi diễn ra “rất tốt”.

Các cuộc thương lượng hiện nay được xem là nỗ lực ngoại giao lớn nhất kể từ khi xung đột Mỹ-Israel với Iran bùng phát hồi cuối tháng 2 vừa qua, khiến giá dầu vượt 100 USD/thùng và làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu.