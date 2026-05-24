Ông Trump tuyên bố thỏa thuận về chiến sự Iran cơ bản đã được đàm phán xong

Chủ Nhật, 11:54, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 23/5 (theo giờ Mỹ) cho biết một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột giữa Mỹ và Iran về cơ bản đã được đàm phán hoàn tất, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên kéo dài gần hai tháng qua.

Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “một thỏa thuận về cơ bản đã được đàm phán xong”, dù vẫn cần hoàn tất một số chi tiết cuối cùng giữa Mỹ, Iran và các nước trung gian liên quan.

Ong trump tuyen bo thoa thuan ve chien su iran co ban da duoc dam phan xong hinh anh 1
Tổng thống Donald Trump phát biểu trong một sự kiện tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng. ẢNh: AP

Ông Trump cho biết đã có cuộc điện đàm “rất tốt” với nhiều lãnh đạo Trung Đông và khu vực. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và đặc phái viên Steve Witkoff cũng tham gia cuộc điện đàm này. Theo ông Trump các “khía cạnh và chi tiết cuối cùng” của thỏa thuận hiện vẫn đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố. Tuy nhiên, phần quan trọng của thoả thuận là eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nói với truyền thông nhà nước rằng Tehran hiện “vừa rất xa lại vừa rất gần một thỏa thuận”. Ông cho biết lập trường của Mỹ và Iran “đã trở nên gần nhau hơn”, dù chưa đạt tới mức hoàn tất thỏa thuận cuối cùng.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết đã có cuộc điện đàm riêng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và khẳng định cuộc trao đổi diễn ra “rất tốt”.

Các cuộc thương lượng hiện nay được xem là nỗ lực ngoại giao lớn nhất kể từ khi xung đột Mỹ-Israel với Iran bùng phát hồi cuối tháng 2 vừa qua, khiến giá dầu vượt 100 USD/thùng và làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu.

Quang Trung/VOV-Washington
Mỹ không chắc thắng nếu tái xung đột với Iran

VOV.VN - Không kích các cơ sở hạt nhân, bãi phóng tên lửa, ám sát các lãnh đạo Iran là những lựa chọn của Mỹ nếu khôi phục trở lại các hoạt động quân sự với Iran. Tuy nhiên, các biện pháp này khó có thể buộc Iran khuất phục.

Israel họp khẩn khi đàm phán Mỹ - Iran đạt tiến triển lớn

VOV.VN - Sau nhiều cuộc thảo luận dày đặc giữa các đại diện đàm phán của cả Iran, Pakistan và Qatar tại Tehran, giới chức Iran và Pakistan tối qua đồng loạt thông báo tiến trình đàm phán Mỹ - Iran đã đạt tiến triển lớn. Hai bên đang tiến ngày càng gần hơn đến thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Mỹ và Iran tiến gần thỏa thuận chấm dứt chiến tranh

VOV.VN - Ngày 23/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang tiến rất gần tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần ba tháng, trong bối cảnh Washington, Tehran và các bên trung gian đều xác nhận đã có tiến triển đáng kể trong thương lượng.

Iran tuyên bố sẽ không thỏa hiệp trong đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Ngày 23/5, tại Tehran, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf đã có cuộc hội đàm với Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pakistan Asim Munir. Tại cuộc gặp, Iran khẳng định lập trường cứng rắn trong đàm phán với Mỹ.

Ông Trump cần gì nhất ở "ván bài" Iran trước thềm bầu cử giữa kỳ?

VOV.VN - Ưu tiên cấp bách nhất đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump lúc này không chỉ là duy trì sức ép quân sự, mà còn phải tìm cách khép lại cuộc chiến trước cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11.

