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Ông Trump và bà Melania để ngỏ khả năng thăm Ukraine

Chủ Nhật, 16:03, 25/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump không loại trừ khả năng tới thăm Ukraine trong thời gian tới.

Tại một cuộc họp báo ngày 24/10, khi được hỏi liệu hai người có kế hoạch tới thăm Ukraine hay không, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump trả lời: “Chúng tôi sẽ xem xét”.

Tổng thống Donald Trump sau đó nói thêm rằng chuyến thăm “có thể diễn ra”.

Ong trump va ba melania de ngo kha nang tham ukraine hinh anh 1
Tổng thống Trump và phu nhân Melania. Ảnh: AP

Cũng trong cuộc trao đổi với báo giới, Tổng thống Donald Trump cho biết Washington có kế hoạch hợp tác kinh doanh với cả Ukraine và Nga sau khi cuộc xung đột kết thúc.

Một ngày trước đó, ông Trump bày tỏ hy vọng cuộc xung đột tại Ukraine đang tiến gần đến hồi kết. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cảnh báo có thể áp thuế đối với cả Nga và Ukraine nếu hai bên không đạt được thỏa thuận hòa bình.

Theo kế hoạch, các cuộc đàm phán ba bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga sẽ được nối lại trong nửa đầu tháng 11 tới. Kiev và Moscow đều đã xác nhận sẵn sàng tham gia cuộc gặp. Truyền thông cho biết đàm phán có thể diễn ra tại Abu Dhabi hoặc Thụy Sĩ.

Trong một diễn biến liên quan, Ukraine và Nga đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại khu vực xung quanh thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, với vai trò trung gian của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Thỏa thuận dự kiến có hiệu lực từ đêm 27/10.

Theo kế hoạch, hoạt động khai thông các tuyến đường vào thành phố sẽ bao gồm rà phá bom mìn, thiết lập các hành lang nhân đạo để tạo điều kiện cho người dân đi lại, đồng thời vận chuyển thuốc men và lương thực đến hỗ trợ dân thường đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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