Ông Trump xác nhận điện đàm với Thủ tướng Israel về vấn đề Iran

Phát biểu với báo giới ngày 1/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc điện đàm diễn ra một ngày trước đó và đánh giá đây là cuộc trao đổi rất tốt. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không tiết lộ thêm chi tiết, ngoài việc xác nhận Iran là một trong những chủ đề được hai bên thảo luận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem, ngày 13/10/2025. Ảnh: Reuters

Trước đó, trang tin Axios dẫn một nguồn tin Mỹ và một nguồn tin Israel cho biết hai nhà lãnh đạo đã trao đổi thẳng thắn về tiến trình đàm phán Mỹ–Iran và khả năng nối lại chiến dịch quân sự. Theo các nguồn tin này, Thủ tướng Netanyahu muốn Mỹ tiến hành các cuộc tấn công Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, trong khi Tổng thống Trump chủ trương dành thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao.

Nguồn tin Israel mô tả cuộc điện đàm là căng thẳng, trong khi nguồn tin Mỹ cho rằng cuộc trao đổi diễn ra thẳng thắn. Nhà Trắng và Văn phòng Thủ tướng Israel chưa bình luận về những thông tin do Axios đăng tải.

Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh Mỹ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm nối lại đàm phán với Iran thông qua vai trò trung gian của Qatar. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 31/10 cho biết Tổng thống Trump chưa đưa ra quyết định về việc tiến hành thêm các cuộc tấn công Iran, đồng thời nhấn mạnh Washington vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi ngày 1/11 cho biết các cuộc tham vấn với phía trung gian vẫn đang tiếp diễn, song chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Tehran tuyên bố sẵn sàng theo đuổi ngoại giao, đồng thời chuẩn bị ứng phó nếu xung đột quân sự tái diễn.