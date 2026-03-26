Ông Witkoff xác nhận Pakistan đóng vai trò trung gian giữa Mỹ và Iran

Thứ Năm, 23:04, 26/03/2026
VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff xác nhận Washington đang đàm phán với Iran thông qua Pakistan, với một kế hoạch 15 điểm được đưa ra như nền tảng cho thỏa thuận hòa bình.

Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng, ông Witkoff cho biết Mỹ đã cùng đội ngũ đối ngoại xây dựng một kế hoạch 15 điểm, đóng vai trò như nền tảng cho một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran.

Theo ông Witkoff, kế hoạch này đã được chuyển tới Tehran thông qua chính phủ Pakistan – quốc gia đang đảm nhiệm vai trò trung gian trong tiến trình ngoại giao.

Ong witkoff xac nhan pakistan dong vai tro trung gian giua my va iran hinh anh 1
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff phát biểu trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng. Ảnh Reuters

Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cũng xác nhận thông tin này, cho biết bản đề xuất 15 điểm hiện đang được phía Iran xem xét. Đây là dấu hiệu cho thấy một kênh liên lạc gián tiếp nhưng có tổ chức giữa Washington và Tehran đang vận hành.

Dù không tiết lộ chi tiết cụ thể, ông Witkoff cho biết khuôn khổ này đã tạo ra những “tín hiệu tích cực và mang tính xây dựng” trong các cuộc trao đổi ban đầu. Theo các nguồn tin trước đó, nội dung đề xuất được cho là bao gồm những vấn đề cốt lõi như chương trình hạt nhân và năng lực tên lửa đạn đạo của Iran.

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm tìm kiếm một “lối thoát” cho cuộc xung đột.

Các quan chức cấp cao, trong đó có Phó Tổng thống JD Vance, được cho là đang xúc tiến kế hoạch tổ chức một cuộc gặp tại Pakistan vào cuối tuần này. Nếu diễn ra, đây có thể là bước tiến quan trọng đầu tiên nhằm chuyển từ đối đầu quân sự sang đàm phán thực chất.

Giang Bùi/VOV.VN
Đại diện Lãnh tụ tối cao Iran đã xem xét đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Iran chia sẻ với Reuters hôm 26/3 rằng, đề xuất hòa bình của Mỹ mang tính “một chiều và thiếu công bằng”. Tuy nhiên, người này cũng để ngỏ khả năng tìm kiếm lối thoát khả thi cho xung đột, với điều kiện Washington lựa chọn cách tiếp cận thực tế hơn.

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Iran chia sẻ với Reuters hôm 26/3 rằng, đề xuất hòa bình của Mỹ mang tính “một chiều và thiếu công bằng”. Tuy nhiên, người này cũng để ngỏ khả năng tìm kiếm lối thoát khả thi cho xung đột, với điều kiện Washington lựa chọn cách tiếp cận thực tế hơn.

Ngoại trưởng Pakistan: Mỹ và Iran vẫn duy trì đàm phán gián tiếp

VOV.VN - Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran vẫn đang được duy trì, bất chấp việc hai bên liên tục đưa ra những đề xuất trái ngược.

VOV.VN - Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran vẫn đang được duy trì, bất chấp việc hai bên liên tục đưa ra những đề xuất trái ngược.

Ông Trump cảnh báo Iran nghiêm túc đàm phán trước khi quá muộn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/3 phát đi thông điệp cứng rắn nhằm vào Iran, cho rằng thời gian dành cho đàm phán không còn nhiều, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn đang diễn ra nhưng chưa đạt được đột phá.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/3 phát đi thông điệp cứng rắn nhằm vào Iran, cho rằng thời gian dành cho đàm phán không còn nhiều, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn đang diễn ra nhưng chưa đạt được đột phá.

