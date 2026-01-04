中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
Ông Zelensky bác tin đồn thay Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine

Chủ Nhật, 14:59, 04/01/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định hiện chưa có kế hoạch thay thế Tướng Oleksandr Syrskyi – Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, đồng thời nhấn mạnh quá trình cải tổ và tái cấu trúc bộ máy quốc phòng – an ninh sẽ được triển khai theo từng bước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định ông hiện chưa có kế hoạch thay thế tướng Oleksandr Syrskyi, Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng thay đổi nhân sự cấp cao trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Ong zelensky bac tin don thay tong tu lenh quan doi ukraine hinh anh 1
Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi (trái) và Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Phát biểu tại cuộc họp báo sau buổi làm việc với các cố vấn an ninh từ các nước đối tác ngày 3/1, ông Zelensky cho biết quá trình “tái cấu trúc và cải tổ” đang được tiến hành trên nhiều lĩnh vực của bộ máy nhà nước.

“Về vấn đề ‘tái cấu trúc’, các quá trình đang diễn ra trong Chính phủ, trong hệ thống thực thi pháp luật, an ninh, Bộ Quốc phòng và các đơn vị sản xuất quốc phòng, trong đó có Ukroboronprom. Tất nhiên, lực lượng vũ trang cũng nằm trong tiến trình đó”, ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, các quyết định được triển khai “theo từng bước”, chứ không phải là động thái thay đổi nhân sự ngay lập tức ở vị trí Tổng Tư lệnh. “Chúng ta đang nói về các bước đi nối tiếp nhau, không phải về việc sẵn sàng thay thế Tổng Tư lệnh vào thời điểm hiện nay. Hiện không có kế hoạch thay đổi vị trí Tổng Tư lệnh”, ông cho biết.

Khi được hỏi về kiến nghị của một nhóm quân nhân đề nghị giữ ông Vasyl Maliuk ở lại cương vị người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), Tổng thống Zelensky cho hay ông “tôn trọng tất cả các ý kiến”, song khẳng định: “Tôi sẽ thực hiện những thay đổi mà tôi cho là cần thiết”.

Cũng trong cuộc họp báo, ông Zelensky cho biết Ukraine đang chuẩn bị cho những thay đổi nhân sự ở một số bộ, đồng thời “tái cấu trúc” toàn bộ hệ thống thực thi pháp luật và lực lượng vũ trang. Theo ông, việc cải tổ nhằm đảm bảo Ukraine có “nguồn lực mới và sức mạnh mới” trong trường hợp các nỗ lực ngoại giao không đạt kết quả mong muốn và xung đột tiếp tục leo thang.

“Sau khi hoàn tất quá trình tái cấu trúc trong lĩnh vực quốc phòng, tôi sẽ chuyển sang lực lượng vũ trang. Nhưng để tiến tới bước đó, tôi cần chắc chắn rằng các lĩnh vực khác đã được tái khởi động và vận hành hiệu quả”, ông nói.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Lý do Tổng thống Ukraine nêu khả năng tổ chức bầu cử và trưng cầu ý dân thời chiến

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đồng ý thảo luận khả năng tổ chức bầu cử và trưng cầu ý dân trong bối cảnh chiến sự, nhằm tránh đánh mất sự ủng hộ của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là ngừng bắn và có bảo đảm an ninh rõ ràng.

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đồng ý thảo luận khả năng tổ chức bầu cử và trưng cầu ý dân trong bối cảnh chiến sự, nhằm tránh đánh mất sự ủng hộ của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là ngừng bắn và có bảo đảm an ninh rõ ràng.

Tổng thống Zelensky muốn có sự hiện diện quân sự của Anh và Pháp tại Ukraine

VOV.VN - Ngày 3/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, ông mong đợi sự hiện diện quân sự của Vương quốc Anh và Pháp tại Ukraine ngay sau khi lệnh ngừng bắn trong nước có hiệu lực, trong khi Nga nhiều lần khẳng định, việc triển khai các lực lượng nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine là điều không thể chấp nhận.

VOV.VN - Ngày 3/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, ông mong đợi sự hiện diện quân sự của Vương quốc Anh và Pháp tại Ukraine ngay sau khi lệnh ngừng bắn trong nước có hiệu lực, trong khi Nga nhiều lần khẳng định, việc triển khai các lực lượng nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine là điều không thể chấp nhận.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 4/1

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 4/1/2026.

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 4/1/2026.

