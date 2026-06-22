Ông Zelensky: Mỹ chuẩn bị cấp phép sản xuất tên lửa phòng không tại Ukraine

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn ngày 21/6, ông Zelensky cho rằng việc chuyển giao giấy phép sản xuất tên lửa phòng không của Mỹ là bước tiến quan trọng trong nỗ lực tăng cường năng lực tự chủ quốc phòng của Ukraine giữa lúc xung đột với Nga vẫn tiếp diễn.

“Tổng thống Trump có kế hoạch đề nghị các công ty quốc phòng Mỹ sản xuất tên lửa cho các hệ thống phòng không theo giấy phép tại châu Âu và Ukraine”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đứng trước hệ thống Patriot. Ảnh: Reuters

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, vấn đề cho phép Kiev sản xuất vũ khí phương Tây theo giấy phép đã được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) diễn ra từ ngày 15-17/6.

Trong tuyên bố chung sau hội nghị, các nước G7 cho biết sẵn sàng xem xét mở rộng cơ chế cấp phép nhằm hỗ trợ Ukraine gia tăng năng lực sản xuất quốc phòng trong nước. Ông Zelensky đánh giá đây là lần đầu tiên phía Mỹ công khai thể hiện sự ủng hộ đối với đề xuất này.

“Lần này, lần đầu tiên phía Mỹ đã phản hồi tích cực về vấn đề cấp giấy phép sản xuất”, Tổng thống Ukraine cho biết.

Ông Zelensky cũng nhận định hội nghị G7 vừa qua là cuộc họp đầu tiên mà tất cả các thành viên đều thể hiện sự đồng thuận hoàn toàn trong việc ủng hộ Ukraine. Theo ông, các đối tác quốc tế đều thừa nhận Ukraine hiện đã có đủ năng lực kỹ thuật để bắt đầu sản xuất tên lửa dành cho hệ thống phòng không Patriot.

“Hiện nay, mọi người đều đồng ý rằng chúng tôi có đầy đủ năng lực kỹ thuật để khởi động việc sản xuất tên lửa cho các tổ hợp Patriot. Điều chúng tôi cần là giấy phép từ Mỹ”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Nếu được cấp phép, đây sẽ là lần đầu tiên Ukraine có thể trực tiếp tham gia sản xuất một trong những loại tên lửa phòng không hiện đại nhất do Mỹ phát triển, qua đó giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài.

Phát biểu của ông Zelensky cho thấy Ukraine đang tiếp tục thúc đẩy mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng tự chủ, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ sâu rộng hơn từ các đồng minh phương Tây trong lĩnh vực sản xuất vũ khí công nghệ cao.