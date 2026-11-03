English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Zelensky nêu điều kiện để Ukraine ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga

Thứ Ba, 06:58, 03/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng đình chỉ và duy trì việc ngừng tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga nếu Mỹ cung cấp tên lửa Patriot.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev sẵn sàng ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu của Nga, nhưng với điều kiện Moscow phải có động thái tương tự.

Ông Zelensky tiết lộ đã có “một số cuộc trao đổi khác nhau” về vấn đề này với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các trợ lý của nhà lãnh đạo Mỹ. Theo ông, Washington đang đề nghị Kiev chấm dứt các cuộc tấn công như vậy.

Ong zelensky neu dieu kien de ukraine ngung tan cong cac nha may loc dau nga hinh anh 1
Ông Zelensky nêu điều kiện để Ukraine ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi đã nói rằng không thể kiềm chế đáp trả các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi, trong khi Nga vẫn tấn công các cơ sở điện, khí đốt, nhà máy lọc dầu và mọi thứ khác”, ông Zelensky nói.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Kiev sẵn sàng dừng các cuộc tấn công nếu Nga cũng ngừng tập kích hệ thống năng lượng của Ukraine.

Ngoài ra, ông Zelensky đưa ra một phương án khác, đó là Mỹ cung cấp tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định Kiev sẵn sàng tự chi trả cho số vũ khí này, thay vì chỉ trông chờ vào viện trợ.

“Một phương án khác là cung cấp cho chúng tôi tên lửa Patriot. Chúng tôi sẽ tìm nguồn tiền, không chỉ dựa vào viện trợ... và chúng tôi sẽ trả tiền mua chúng”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết Ukraine chỉ duy trì việc ngừng tấn công trong thời gian được cung cấp tên lửa Patriot.

“Nếu các bạn muốn chúng tôi không tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga trong một tháng, hãy cung cấp cho chúng tôi tên lửa Patriot trong một tháng”, Tổng thống Zelensky nói.

Ukraine nối lại các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Nga

Hôm 30/10, các lực lượng vũ trang Ukraine nối lại hoạt động tấn công. Trong vòng 3 ngày, Ukraine đã tập kích 3 nhà máy lọc dầu của Nga, khiến khoảng 10% công suất lọc dầu của nước này bị đình trệ. Các cơ sở bị tấn công gồm nhà máy lọc dầu Kstovo, Novokuybyshevsk và Bashneft-Novoil. Tổng công suất chế biến dầu hằng năm của ba nhà máy này vào khoảng 33 triệu tấn.

Trong tháng 10, trung tâm dầu mỏ Samara của Nga một lần nữa xảy ra hỏa hoạn sau một cuộc tấn công. Cơ sở này trước đó cũng từng bị tập kích hôm 2/10. Vào thời điểm đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận 11 bồn chứa dầu loại RVS-20000 và 3 bồn chứa loại RVSPK-50000 tại cơ sở này đã bị hư hại.

Theo RBC-Ukraine, sáng 2/11, các thiết bị bay không người lái (UAV) tiếp tục tấn công tỉnh Samara của Nga.

Giang Bùi/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kherson (Ukraine) chuẩn bị tinh thần cho giao tranh ác liệt trở lại sau ngừng bắn
Kherson (Ukraine) chuẩn bị tinh thần cho giao tranh ác liệt trở lại sau ngừng bắn

VOV.VN - Người dân tại khu vực Kherson ở đông nam Ukraine hôm 1/11/2026 đã chuẩn bị cho sự kết thúc của một lệnh ngừng bắn cục bộ - thỏa thuận đình chiến đáng kể nhất giữa Kiev và Moscow kể từ khi Nga bắt đầu cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine cách đây gần 5 năm.

Kherson (Ukraine) chuẩn bị tinh thần cho giao tranh ác liệt trở lại sau ngừng bắn

Kherson (Ukraine) chuẩn bị tinh thần cho giao tranh ác liệt trở lại sau ngừng bắn

VOV.VN - Người dân tại khu vực Kherson ở đông nam Ukraine hôm 1/11/2026 đã chuẩn bị cho sự kết thúc của một lệnh ngừng bắn cục bộ - thỏa thuận đình chiến đáng kể nhất giữa Kiev và Moscow kể từ khi Nga bắt đầu cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine cách đây gần 5 năm.

Công nghệ phòng không AI mới có thể giúp Ukraine đối phó UAV Nga
Công nghệ phòng không AI mới có thể giúp Ukraine đối phó UAV Nga

VOV.VN - Hệ thống phòng không CONTRA tích hợp AI, sử dụng 2 loại đạn đánh chặn giá rẻ, có thể giúp Ukraine đối phó UAV phản lực của Nga.

Công nghệ phòng không AI mới có thể giúp Ukraine đối phó UAV Nga

Công nghệ phòng không AI mới có thể giúp Ukraine đối phó UAV Nga

VOV.VN - Hệ thống phòng không CONTRA tích hợp AI, sử dụng 2 loại đạn đánh chặn giá rẻ, có thể giúp Ukraine đối phó UAV phản lực của Nga.

Ông Trump nêu khả năng Nga - Ukraine đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột
Ông Trump nêu khả năng Nga - Ukraine đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine đang có những tiến triển đáng kể và một thỏa thuận hòa bình có thể sớm đạt được.

Ông Trump nêu khả năng Nga - Ukraine đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

Ông Trump nêu khả năng Nga - Ukraine đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine đang có những tiến triển đáng kể và một thỏa thuận hòa bình có thể sớm đạt được.

Nga và Ukraine kết thúc Chiến dịch nhân đạo tại Oleshky
Nga và Ukraine kết thúc Chiến dịch nhân đạo tại Oleshky

VOV.VN - Nga và Ukraine ngày 31/10 tuyên bố Chiến dịch nhân đạo tại thành phố Oleshky, tỉnh Kherson, đã kết thúc thành công, với việc cung cấp hàng cứu trợ và sơ tán những người dân có nguyện vọng rời khỏi khu vực.

Nga và Ukraine kết thúc Chiến dịch nhân đạo tại Oleshky

Nga và Ukraine kết thúc Chiến dịch nhân đạo tại Oleshky

VOV.VN - Nga và Ukraine ngày 31/10 tuyên bố Chiến dịch nhân đạo tại thành phố Oleshky, tỉnh Kherson, đã kết thúc thành công, với việc cung cấp hàng cứu trợ và sơ tán những người dân có nguyện vọng rời khỏi khu vực.

Mỹ để ngỏ khả năng mời Tổng thống Ukraine Zelensky dự Hội nghị G20
Mỹ để ngỏ khả năng mời Tổng thống Ukraine Zelensky dự Hội nghị G20

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Trump sẽ quyết định việc có mời ông Zelensky dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào tháng 12 hay không.

Mỹ để ngỏ khả năng mời Tổng thống Ukraine Zelensky dự Hội nghị G20

Mỹ để ngỏ khả năng mời Tổng thống Ukraine Zelensky dự Hội nghị G20

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Trump sẽ quyết định việc có mời ông Zelensky dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào tháng 12 hay không.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ