Ông Zelensky nói Ukraine không bị hạn chế sử dụng vũ khí do phương Tây viện trợ

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hiện các nước đối tác không áp đặt hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng các loại vũ khí tầm xa do họ cung cấp để tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng những loại vũ khí có khả năng phục vụ cho mục đích này “hiện chưa được bàn giao” cho Kiev.

Hệ thống ATACMS - một trong những hệ thống Mỹ đã cung cấp cho Ukraine. Ảnh: Lục quân Mỹ

Tại cuộc họp báo sau buổi làm việc với các cố vấn an ninh từ các quốc gia đối tác ngày 3/1, ông Zelensky được hỏi về việc liệu các nước phương Tây có đặt điều kiện đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa nhằm vào Nga hay không.

Theo Tổng thống Ukraine, Kiev đang ở trong giai đoạn “sử dụng những gì đang có”, còn “những loại vũ khí không được phép sử dụng thì đơn giản là không được chuyển giao”.

Ông Zelensky đồng thời thừa nhận rằng “một số tiến trình hỗ trợ đã chậm lại”, đặc biệt trong lĩnh vực phòng không - điều mà phía Nga “hiểu rất rõ và quan sát được trên thực tế”.

Nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ mong muốn các đối tác tăng cường sức ép lên Nga thông qua các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn, đồng thời đẩy nhanh và mở rộng hỗ trợ quân sự cho Kiev. Ông nhấn mạnh rằng “Mỹ cần gia tăng sức ép nhiều hơn nữa”.

Bên cạnh vấn đề quân sự, Tổng thống Zelensky cũng cho biết phía Mỹ đã phối hợp “rất sâu rộng” với Ukraine trong tiến trình xây dựng kế hoạch hòa bình. Ông khẳng định hiện không tồn tại “giải pháp thay thế thực chất” cho tiến trình hòa bình đang được triển khai.

Phía Nga nhiều lần chỉ trích việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều này chỉ kéo dài xung đột mà không làm thay đổi kết quả cuối cùng.