Ông Zelensky nói Ukraine không bị hạn chế sử dụng vũ khí do phương Tây viện trợ

Chủ Nhật, 15:47, 04/01/2026
VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay, các nước đối tác hiện không áp đặt hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây viện trợ, song cho biết những loại vũ khí có khả năng tấn công tầm xa “chưa được chuyển giao”.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hiện các nước đối tác không áp đặt hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng các loại vũ khí tầm xa do họ cung cấp để tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng những loại vũ khí có khả năng phục vụ cho mục đích này “hiện chưa được bàn giao” cho Kiev.

Ong zelensky noi ukraine khong bi han che su dung vu khi do phuong tay vien tro hinh anh 1
Hệ thống ATACMS - một trong những hệ thống Mỹ đã cung cấp cho Ukraine. Ảnh: Lục quân Mỹ

Tại cuộc họp báo sau buổi làm việc với các cố vấn an ninh từ các quốc gia đối tác ngày 3/1, ông Zelensky được hỏi về việc liệu các nước phương Tây có đặt điều kiện đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa nhằm vào Nga hay không.

Theo Tổng thống Ukraine, Kiev đang ở trong giai đoạn “sử dụng những gì đang có”, còn “những loại vũ khí không được phép sử dụng thì đơn giản là không được chuyển giao”.

Ông Zelensky đồng thời thừa nhận rằng “một số tiến trình hỗ trợ đã chậm lại”, đặc biệt trong lĩnh vực phòng không - điều mà phía Nga “hiểu rất rõ và quan sát được trên thực tế”.

Nhà lãnh đạo Ukraine bày tỏ mong muốn các đối tác tăng cường sức ép lên Nga thông qua các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn, đồng thời đẩy nhanh và mở rộng hỗ trợ quân sự cho Kiev. Ông nhấn mạnh rằng “Mỹ cần gia tăng sức ép nhiều hơn nữa”.

Bên cạnh vấn đề quân sự, Tổng thống Zelensky cũng cho biết phía Mỹ đã phối hợp “rất sâu rộng” với Ukraine trong tiến trình xây dựng kế hoạch hòa bình. Ông khẳng định hiện không tồn tại “giải pháp thay thế thực chất” cho tiến trình hòa bình đang được triển khai.

Phía Nga nhiều lần chỉ trích việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng điều này chỉ kéo dài xung đột mà không làm thay đổi kết quả cuối cùng.

oleksandr_syrsky_zelensky_vptt_ukraine.jpg

Ông Zelensky bác tin đồn thay Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định hiện chưa có kế hoạch thay thế Tướng Oleksandr Syrskyi – Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, đồng thời nhấn mạnh quá trình cải tổ và tái cấu trúc bộ máy quốc phòng – an ninh sẽ được triển khai theo từng bước.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tin liên quan

Lý do Tổng thống Ukraine nêu khả năng tổ chức bầu cử và trưng cầu ý dân thời chiến

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đồng ý thảo luận khả năng tổ chức bầu cử và trưng cầu ý dân trong bối cảnh chiến sự, nhằm tránh đánh mất sự ủng hộ của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là ngừng bắn và có bảo đảm an ninh rõ ràng.

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đồng ý thảo luận khả năng tổ chức bầu cử và trưng cầu ý dân trong bối cảnh chiến sự, nhằm tránh đánh mất sự ủng hộ của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là ngừng bắn và có bảo đảm an ninh rõ ràng.

Lý do ông Zelensky chọn Fedorov làm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tiếp theo

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa đề xuất bổ nhiệm Phó Thủ tướng Mykhailo Fedorov làm tân Bộ trưởng Quốc phòng của đất nước Đông Âu. Đâu là những điểm mạnh của chính trị gia trẻ tuổi này?

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa đề xuất bổ nhiệm Phó Thủ tướng Mykhailo Fedorov làm tân Bộ trưởng Quốc phòng của đất nước Đông Âu. Đâu là những điểm mạnh của chính trị gia trẻ tuổi này?

Tổng thống Zelensky muốn có sự hiện diện quân sự của Anh và Pháp tại Ukraine

VOV.VN - Ngày 3/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, ông mong đợi sự hiện diện quân sự của Vương quốc Anh và Pháp tại Ukraine ngay sau khi lệnh ngừng bắn trong nước có hiệu lực, trong khi Nga nhiều lần khẳng định, việc triển khai các lực lượng nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine là điều không thể chấp nhận.

VOV.VN - Ngày 3/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố, ông mong đợi sự hiện diện quân sự của Vương quốc Anh và Pháp tại Ukraine ngay sau khi lệnh ngừng bắn trong nước có hiệu lực, trong khi Nga nhiều lần khẳng định, việc triển khai các lực lượng nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine là điều không thể chấp nhận.

