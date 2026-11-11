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Ông Zelensky tiết lộ tín hiệu mới từ các đặc phái viên Mỹ về vấn đề Ukraine

Thứ Tư, 06:23, 11/11/2026
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VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 10/11 cho biết ông hài lòng với những thông điệp nhận được từ phía Mỹ liên quan đến triển vọng thúc đẩy giải pháp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua giữa Ukraine và Nga.

Phát biểu với báo giới sau một ngày hội đàm với các nhà lãnh đạo Bắc Âu tại Đan Mạch, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sự lạc quan trước những tín hiệu từ các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Jared Kushner và Steve Witkoff. Thời điểm này, ngày đàm phán đầu tiên trong khuôn khổ cuộc thảo luận ba bên do Mỹ chủ trì giữa Ukraine, Nga và Mỹ cũng vừa kết thúc tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - UAE).

“Tôi nhận thấy những thay đổi. Tôi rất hài lòng với những gì mình được nghe”, ông Zelensky nói khi được hỏi về các thông điệp gần đây từ hai đặc phái viên Mỹ.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sự lạc quan và hài lòng với tín hiệu từ Mỹ về nỗ lực chấm dứt xung đột với Nga. Ảnh: Reuters

Trong thời gian qua, Tổng thống Ukraine luôn nỗ lực duy trì quan hệ với Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn nhiều lần xuất hiện căng thẳng. Đáng chú ý, cuộc gặp tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2/2025 từng chứng kiến ông Trump chỉ trích nhà lãnh đạo Ukraine là thiếu lòng biết ơn.

Cuộc đàm phán tại Abu Dhabi đánh dấu lần đầu tiên kể từ tháng 2 các bên tiến hành đối thoại trực tiếp theo thể thức ba bên. Ông Zelensky đánh giá ngày đàm phán đầu tiên diễn ra mang tính xây dựng và đi vào thực chất.

Đề cập nội dung thảo luận tại Abu Dhabi, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các bên đã đề cập việc xây dựng một cấu trúc an ninh mới cho châu Âu. Đây cũng là vấn đề được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nêu ra trước đó trong ngày.

Tuy nhiên, ông Zelensky cho rằng đây là chủ đề “rất khó khăn”, đồng thời nhấn mạnh các bên vẫn chưa có đầy đủ thông tin về những nội dung Mỹ và Nga đã trao đổi.

“Chúng tôi đều rất thận trọng với vấn đề này, bởi không ai thực sự hiểu rõ 100% họ muốn gì. Tôi nghĩ chúng tôi hiểu, nhưng chưa ai được xem các tài liệu về những gì phía Mỹ đã thảo luận với Nga”, ông Zelensky nói.

Theo Tổng thống Ukraine, ý tưởng về cấu trúc an ninh mới cho châu Âu từng được Tổng thống Nga Vladimir Putin đề cập lần đầu vào năm 2021. Khi đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tỏ ra thận trọng với đề xuất này, bởi trình tự triển khai các bước đi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Ông Zelensky nhấn mạnh các bên đều sẵn sàng đối thoại, song cần tuân thủ một trình tự cụ thể: trước tiên là chấm dứt xung đột tại Ukraine, tiếp đó là thiết lập các bảo đảm an ninh cho Kiev và cuối cùng mới có thể xem xét đối thoại về vấn đề an ninh ở châu Âu cũng như trên thế giới.

“Trình tự này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong trường hợp hiện nay”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẽ không chấp nhận một lệnh ngừng bắn ngay lập tức nếu chưa biết những diễn biến tiếp theo sẽ ra sao. Theo ông Lavrov, các bên nên thảo luận trước về những định hướng cơ bản của cấu trúc an ninh tương lai tại châu Âu, sau đó mới tiến tới vấn đề ngừng bắn ở Ukraine.

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Ngày đầu hòa đàm Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi

VOV.VN - Ngày 10/11/2026, vòng đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất) kết thúc ngày làm việc đầu tiên. Các bên đều đưa ra những đánh giá tích cực về tinh thần trao đổi, song bất đồng về lãnh thổ, bảo đảm an ninh và cấu trúc an ninh châu Âu vẫn chưa có lời giải.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
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