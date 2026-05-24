Ông Zelensky: Tư cách “thành viên liên kết” EU là không công bằng với Ukraine

Ngay sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát vào năm 2022, Kiev đã được EU trao quy chế quốc gia ứng cử viên và kể từ đó liên tục thúc đẩy lộ trình gia nhập khối với tốc độ nhanh chưa từng có. Bất chấp những hoài nghi từ nhiều thành viên EU, trong đó có Đức và Pháp, ông Zelensky vẫn nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu đưa Ukraine trở thành thành viên chính thức của liên minh sớm nhất vào năm 2027.

Theo Reuters, trong bức thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Tổng thống Cyprus Nikos Christodoulides - quốc gia hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU, ông Zelensky khẳng định: “Sẽ là không công bằng nếu Ukraine hiện diện trong Liên minh châu Âu nhưng lại không có tiếng nói".

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng “đã đến lúc tiến tới việc Ukraine gia nhập EU một cách đầy đủ và có ý nghĩa”, đồng thời cho rằng Kiev “xứng đáng được đối xử công bằng và có quyền bình đẳng trong Liên minh châu Âu” vì Ukraine đang “bảo vệ” an ninh của khối.

Theo các quy định hiện hành, bất kỳ quốc gia nào muốn trở thành thành viên EU đều phải nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ toàn bộ 27 quốc gia thành viên. Đây tiếp tục là rào cản lớn nhất đối với tham vọng hội nhập của Kiev.

Trước đó, nhiều hãng truyền thông châu Âu cho biết Thủ tướng Friedrich Merz đã gửi thư tới các lãnh đạo EU, đề xuất trao cho Ukraine quy chế “thành viên liên kết” - một mô hình hiện chưa được quy định chính thức trong các hiệp ước của EU.

Theo đề xuất này, Ukraine sẽ được tiếp cận một số chương trình tài trợ của EU và có thể yêu cầu hỗ trợ từ các nước thành viên nếu bị tấn công. Kiev cũng sẽ được tham gia vào các cơ chế của Hội đồng châu Âu, Ủy ban châu Âu và Nghị viện châu Âu với tư cách quan sát viên không có quyền biểu quyết.