Ông Zelensky: Tư cách “thành viên liên kết” EU là không công bằng với Ukraine

Chủ Nhật, 07:46, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ mọi phương án thay thế cho tư cách thành viên đầy đủ của Liên minh châu Âu (EU), cho rằng đề xuất trao cho Kiev quy chế “thành viên liên kết” là “không công bằng”.

Ngay sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát vào năm 2022, Kiev đã được EU trao quy chế quốc gia ứng cử viên và kể từ đó liên tục thúc đẩy lộ trình gia nhập khối với tốc độ nhanh chưa từng có. Bất chấp những hoài nghi từ nhiều thành viên EU, trong đó có Đức và Pháp, ông Zelensky vẫn nhiều lần nhấn mạnh mục tiêu đưa Ukraine trở thành thành viên chính thức của liên minh sớm nhất vào năm 2027.

Theo Reuters, trong bức thư gửi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Tổng thống Cyprus Nikos Christodoulides - quốc gia hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU, ông Zelensky khẳng định: “Sẽ là không công bằng nếu Ukraine hiện diện trong Liên minh châu Âu nhưng lại không có tiếng nói".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh rằng “đã đến lúc tiến tới việc Ukraine gia nhập EU một cách đầy đủ và có ý nghĩa”, đồng thời cho rằng Kiev “xứng đáng được đối xử công bằng và có quyền bình đẳng trong Liên minh châu Âu” vì Ukraine đang “bảo vệ” an ninh của khối.

Theo các quy định hiện hành, bất kỳ quốc gia nào muốn trở thành thành viên EU đều phải nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ toàn bộ 27 quốc gia thành viên. Đây tiếp tục là rào cản lớn nhất đối với tham vọng hội nhập của Kiev.

Trước đó, nhiều hãng truyền thông châu Âu cho biết Thủ tướng Friedrich Merz đã gửi thư tới các lãnh đạo EU, đề xuất trao cho Ukraine quy chế “thành viên liên kết” - một mô hình hiện chưa được quy định chính thức trong các hiệp ước của EU.

Theo đề xuất này, Ukraine sẽ được tiếp cận một số chương trình tài trợ của EU và có thể yêu cầu hỗ trợ từ các nước thành viên nếu bị tấn công. Kiev cũng sẽ được tham gia vào các cơ chế của Hội đồng châu Âu, Ủy ban châu Âu và Nghị viện châu Âu với tư cách quan sát viên không có quyền biểu quyết.

Đức đề xuất tư cách thành viên "liên kết" EU cho Ukraine

Đức đề xuất tư cách thành viên “liên kết” EU cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức Friedrich Merz vừa đề xuất trao cho Ukraine một vai trò trực tiếp trong các cấu trúc của Liên minh châu Âu, xem đó như bước trung gian hướng tới tư cách thành viên EU, điều mà ông cho rằng có thể giúp tạo thuận lợi cho thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine hiện nay.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
Tổng thư ký NATO: Nhiều nước thành viên còn "dè dặt" viện trợ cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 21/5, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Mark Rutte, lên tiếng cảnh báo rằng nhiều quốc gia trong liên minh quân sự này vẫn chưa chi tiêu đủ ngân sách cần thiết để hỗ trợ Ukraine.

Hungary và Ukraine khởi động đàm phán, mở đường cho các nỗ lực gia nhập EU

VOV.VN - Ngày 18/5, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary thông báo rằng nước này và Ukraine đã nhất trí tổ chức các cuộc đàm phán về quyền của các dân tộc thiểu số người Hungary ở Ukraine. Đây được xem là một tín hiệu tích cực cho nỗ lực gia nhập EU của Ukraine.

EU tìm kiếm vai trò lớn hơn trong đàm phán với Nga

VOV.VN - Trong bối cảnh các nỗ lực do Mỹ dẫn dắt nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine chưa đạt đột phá rõ ràng, châu Âu ngày càng lo ngại về nguy cơ bị gạt ra bên lề trong việc định hình trật tự an ninh khu vực hậu xung đột.

Bộ trưởng Thương mại Anh gây bão khi tuyên bố hy vọng đất nước tái gia nhập EU

VOV.VN - Ngày 19/5, giữa bối cảnh chính trường Vương quốc Anh đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc, vấn đề Brexit lại một lần nữa bị thổi bùng lên sau tuyên bố chấn động từ một thành viên cấp cao trong nội các của Thủ tướng Keir Starmer.

Bê bối tham nhũng tiếp tục là “hòn đá tảng” trong nỗ lực gia nhập EU của Ukraine

VOV.VN - Nỗ lực thúc đẩy tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine đang đứng trước thách thức mới khi các cuộc điều tra tham nhũng tiếp tục diễn ra tại Kiev, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn mà khối đặt ra đối với một quốc gia thành viên.

