Ông Zelensky: Ukraine đạt được thỏa thuận quan trọng với Saudi Arabia

Trong chuyến thăm Saudi Arabia ngày 27/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo hai bên đã nhất trí một “thỏa thuận quan trọng” đặt nền móng cho các hợp đồng tương lai, hợp tác công nghệ và đầu tư trong lĩnh vực quốc phòng. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine không tiết lộ chi tiết cụ thể của văn kiện này.

Theo ông Zelensky, các chuyên gia Ukraine, với hơn 4 năm kinh nghiệm đối phó máy bay không người lái, đặc biệt là các UAV do Iran sản xuất được sử dụng trong xung đột với Nga, hiện đang hỗ trợ 5 quốc gia tại Trung Đông và vùng Vịnh nâng cao năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa tương tự.

Đây được xem là bước chuyển đáng chú ý, khi kinh nghiệm thực chiến của Ukraine đang dần được “xuất khẩu” như một dạng năng lực công nghệ – quân sự trong bối cảnh chiến tranh hiện đại ngày càng phụ thuộc vào UAV.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Zelensky dự kiến có cuộc gặp với Thái tử Mohammed bin Salman nhằm thảo luận sâu hơn về hợp tác song phương.

Động thái này phản ánh nỗ lực của Kiev trong việc mở rộng quan hệ với các đối tác ngoài phương Tây, đặc biệt tại Trung Đông – khu vực đang nổi lên như một trung tâm mới của các dòng chảy đầu tư, công nghệ và an ninh.

Việc Ukraine chia sẻ kinh nghiệm phòng thủ UAV với Saudi Arabia không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn là bước đi chiến lược nhằm gia tăng ảnh hưởng trong một môi trường an ninh đang tái định hình.