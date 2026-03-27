Ông Zelensky: Ukraine đạt được thỏa thuận quan trọng với Saudi Arabia

Thứ Sáu, 17:32, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev và Saudi Arabia đã đạt được một thỏa thuận quan trọng về hợp tác quốc phòng, trong đó nổi bật là lĩnh vực phòng thủ máy bay không người lái (UAV).

Trong chuyến thăm Saudi Arabia ngày 27/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo hai bên đã nhất trí một “thỏa thuận quan trọng” đặt nền móng cho các hợp đồng tương lai, hợp tác công nghệ và đầu tư trong lĩnh vực quốc phòng. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine không tiết lộ chi tiết cụ thể của văn kiện này.

Ong zelensky ukraine dat duoc thoa thuan quan trong voi saudi arabia hinh anh 1
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn thúc đẩy hợp tác phòng thủ UAV với Saudi Arabia. Ảnh: AP

Theo ông Zelensky, các chuyên gia Ukraine, với hơn 4 năm kinh nghiệm đối phó máy bay không người lái, đặc biệt là các UAV do Iran sản xuất được sử dụng trong xung đột với Nga, hiện đang hỗ trợ 5 quốc gia tại Trung Đông và vùng Vịnh nâng cao năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa tương tự.

Đây được xem là bước chuyển đáng chú ý, khi kinh nghiệm thực chiến của Ukraine đang dần được “xuất khẩu” như một dạng năng lực công nghệ – quân sự trong bối cảnh chiến tranh hiện đại ngày càng phụ thuộc vào UAV.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Zelensky dự kiến có cuộc gặp với Thái tử Mohammed bin Salman nhằm thảo luận sâu hơn về hợp tác song phương.

Động thái này phản ánh nỗ lực của Kiev trong việc mở rộng quan hệ với các đối tác ngoài phương Tây, đặc biệt tại Trung Đông – khu vực đang nổi lên như một trung tâm mới của các dòng chảy đầu tư, công nghệ và an ninh.

Việc Ukraine chia sẻ kinh nghiệm phòng thủ UAV với Saudi Arabia không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn là bước đi chiến lược nhằm gia tăng ảnh hưởng trong một môi trường an ninh đang tái định hình.

Giang Bùi/VOV.VN (biên dịch)
Theo: AP
Ukraine tử thủ giữ "Vành đai pháo đài" giữa làn sóng tiến công ồ ạt của Nga
Ukraine tử thủ giữ “Vành đai pháo đài” giữa làn sóng tiến công ồ ạt của Nga

VOV.VN - Ukraine đang tập trung đẩy lùi làn sóng tấn công mới của Nga trong mùa xuân dọc theo “Vành đai pháo đài”, trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán hòa bình do Mỹ hậu thuẫn rơi vào bế tắc. Ukraine dường như đặt cược vào sự đổi mới chiến thuật thời gian, trong đó có năng lực tấn công tầm trung.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/3
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 27/3

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 27/3/2026.

Vấn đề Ukraine được thảo luận tại cuộc gặp giữa Duma Quốc gia Nga và Quốc hội Mỹ
Vấn đề Ukraine được thảo luận tại cuộc gặp giữa Duma Quốc gia Nga và Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Kết quả cuộc gặp ngày 26/3, giữa đoàn đại biểu Duma Quốc gia Nga và các nghị sĩ Quốc hội Mỹ tại Washington sẽ được báo cáo đầy đủ lên Tổng thống Vladimir Putin.

