Quân đội Pakistan ngày 29/11 thông báo sẽ triển khai binh sĩ tới Saudi Arabia để hỗ trợ năng lực phòng thủ của Riyadh, tuy nhiên, không công bố số lượng binh sĩ được điều động, nhiệm vụ cụ thể, thời gian triển khai cũng như thời điểm lực lượng này có mặt tại Saudi Arabia. Các quân nhân Pakistan sẽ thực hiện nhiệm vụ trên lãnh thổ Saudi Arabia theo những thỏa thuận hợp tác quốc phòng hiện có giữa hai nước.

Thông báo của Pakistan được đưa ra hai ngày sau cuộc gặp giữa các quan chức quốc phòng và quân sự của Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia tại thủ đô Islamabad. Tại cuộc gặp, ba nước tái khẳng định cam kết hỗ trợ Riyadh theo thỏa thuận phòng thủ ba bên, trong đó quy định một cuộc tấn công nhằm vào bất kỳ thành viên nào cũng được xem là hành động tấn công nhằm vào cả ba nước.

Ba bên đồng thời ủng hộ các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.

Khói bốc lên từ đám cháy tại nhà máy lọc dầu Aramco phía nam Riyadh, Saudi Arabia, ngày 3/10/2026 sau cuộc tấn công của Houthi. (Ảnh: Reuters)

Saudi Arabia, một đồng minh quan trọng của Mỹ tại Trung Đông, đang chịu sức ép an ninh ngày càng lớn kể từ khi xung đột với Iran bùng phát hồi tháng 2, sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Trước đó, ngày 7/8, Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký Hiệp định Phòng thủ chung Mecca. Theo thỏa thuận, một cuộc tấn công nhằm vào một trong ba nước sẽ được xem là cuộc tấn công nhằm vào cả ba thành viên. Các bên khẳng định hiệp định mang tính chất phòng thủ và không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

Islamabad nhiều lần nhấn mạnh thỏa thuận này không nhằm chống lại bất kỳ nước nào, kể cả Iran - quốc gia láng giềng của Pakistan.

Trong tuyên bố ngày 29/11, quân đội Pakistan tái khẳng định cam kết bảo vệ hai thánh địa linh thiêng nhất của Hồi giáo là Mecca và Medina, đều nằm trên lãnh thổ Saudi Arabia. Theo phía Pakistan, việc triển khai binh sĩ sẽ góp phần củng cố năng lực phòng thủ của vương quốc trong bối cảnh những lo ngại an ninh gia tăng.

Tuyên bố nêu rõ: “Các binh sĩ sẽ thực hiện nhiệm vụ được giao trên lãnh thổ Saudi Arabia, theo những cam kết đã thống nhất và khuôn khổ hợp tác quốc phòng hiện có”. Việc triển khai này, theo quân đội Pakistan, sẽ tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ của Saudi Arabia trước những quan ngại an ninh đang nổi lên.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan Khawaja Muhammad Asif tuyên bố Islamabad sẽ sử dụng “mọi biện pháp có thể” để bảo vệ Saudi Arabia trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi.

Bên cạnh hợp tác quốc phòng, Pakistan cũng đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao với một số quốc gia, trong đó có Qatar, nhằm đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán, hướng tới chấm dứt xung đột. Islamabad từng làm trung gian cho một thỏa thuận tạm thời giữa hai bên hồi tháng 6.