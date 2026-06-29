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Pakistan không kích xuyên biên giới, thương vong lớn tại Afghanistan

Thứ Hai, 16:21, 29/06/2026
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VOV.VN - Căng thẳng giữa Pakistan và Afghanistan tiếp tục gia tăng sau các cuộc không kích xuyên biên giới của quân đội Pakistan nhằm vào nhiều mục tiêu tại Afghanistan, cùng chiến dịch trên bộ ở khu vực biên giới, gây thương vong lớn.

Giới chức Pakistan hôm 29/6 cho biết, lực lượng quân đội nước này đã tiêu diệt ít nhất 29 tay súng trong các chiến dịch trên bộ tại khu vực biên giới và không kích sang lãnh thổ Afghanistan.

pakistan khong kich xuyen bien gioi, thuong vong lon tai afghanistan hinh anh 1
Vụ tấn công tại Karachi, Pakistan ngày 27/6. Ảnh: Reuters

Theo Bộ trưởng Thông tin Pakistan, Attaullah Tarar, các cuộc không kích của Pakistan ngày hôm qua nhằm vào ba mục tiêu ở các tỉnh Paktia, Paktika và Kunar của Afghanistan đã tiêu diệt 25 tay súng và phá hủy “số lượng lớn” vũ khí và đạn dược. Ngoài ra, 4 tay súng khác có liên hệ với nhóm Jamaat-ul-Ahrar - một phân nhánh của lực lượng Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) đã thiệt mạng trong cuộc tấn công trên bộ tại quận Bajaur thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở biên giới phía bắc Pakistan.

Ông Tarar cho biết chiến dịch được tiến hành nhằm đáp trả hàng loạt vụ tấn công khủng bố gần đây, trong đó có vụ đánh bom và xả súng nhằm vào một cơ sở của Lực lượng Biên phòng tại thành phố Karachi hôm 27/6, khiến 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Islamabad khẳng định các cuộc tấn công chỉ nhằm vào các căn cứ và nơi ẩn náu của lực lượng khủng bố.

Tuy nhiên, người phát ngôn chính quyền Taliban ở Afghanistan, Hamdullah Fitrat, cho biết các cuộc không kích của Pakistan đã khiến 38 thường dân thiệt mạng và 163 người bị thương, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Theo phía Afghanistan, phần lớn thương vong là do cuộc không kích nhằm một tòa nhà ở tỉnh Paktia, khiến 28 người thiệt mạng và 158 người bị thương.

Phía Afghanistan cáo buộc quân đội Pakistan còn tiến hành đợt không kích thứ hai khi người dân đang tham gia cứu hộ các nạn nhân tại hiện trường, khiến thương vong gia tăng.

Từ năm 2025, Pakistan đã nhiều lần tiến hành các cuộc không kích và chiến dịch quân sự dọc biên giới, thậm chí bên trong lãnh thổ Afghanistan, nhằm vào các địa điểm mà Islamabad cho là nơi ẩn náu của lực lượng Tehrik-e Taliban Pakistan và các nhóm vũ trang khác. Pakistan cáo buộc chính quyền Taliban ở Afghanistan dung túng các nhóm này sử dụng lãnh thổ Afghanistan để lên kế hoạch tấn công Pakistan. Tuy nhiên, chính quyền Taliban ở Afghanistan luôn bác bỏ cáo buộc, khẳng định tình trạng khủng bố là vấn đề nội bộ của Pakistan.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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