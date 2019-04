Pakistan trả tự do cho 360 tù nhân Ấn Độ nhằm hạ nhiệt căng thẳng

Ông Mohammad Faisal, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết, phía Pakistan quyết định trả tự do cho 360 tù nhân quốc tịch Ấn Độ, trong đó có 355 ngư dân và 5 dân thường do những người này đã chấp hành xong hình phạt. Số tù nhân này sẽ được thả trong bốn đợt, bắt đầu từ ngày 8/4. Do quan hệ ngoại giao căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan, các tù nhân của đối phương thường bị giữ thêm hàng tháng trong tù kể cả khi đã chấp hành xong hình phạt.

Pakistan cho biết trong tháng 4, nước này sẽ thả 360 tù nhân Ấn Độ nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai nước. Ảnh: Reuters

Gần đây, căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia láng giềng sau một vụ đánh bom tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát hôm 14/2, làm ít nhất 40 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Nguy cơ xung đột trở nên đáng báo động khi phía Ấn Độ tiến hành không kích một căn cứ huấn luyện quân sự của Pakistan ngày 27/2.

Vũ Anh Tuấn/VOV1 Theo Reuters

Với việc trao trả công dân lần này, phía Pakistan hy vọng Ấn Độ sẽ có hành động đáp lại hợp lí. Theo danh sách trao đổi tù nhân giữa hai bên vào tháng 1, có 347 tù nhân Pakistan bị giam giữ tại các nhà tù của Ấn Độ, trong đó có 98 người là ngư dân. Ngược lại có 537 tù nhân Ấn Độ trong nhà tù Pakistan trong đó có 483 ngư dân./.