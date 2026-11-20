Nội dung trên được thống nhất tại cuộc hội đàm ở thủ đô Islamabad giữa Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Pakistan từ ngày 18-20/11.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan cho biết hai bên đã rà soát tiến triển quan hệ Đối tác Đối thoại theo lĩnh vực, đồng thời trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế và giao lưu nhân dân.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar và Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn họp báo chung ngày 19/11. Ảnh: Dawn

Về kinh tế, hai bên ưu tiên tạo thuận lợi cho thương mại, tăng cường liên kết thị trường, thúc đẩy chuyển đổi số và khai thác tiềm năng trong các lĩnh vực đầu tư, giáo dục, công nghệ, nông nghiệp và năng lượng tái tạo. Tổng Thư ký ASEAN nhấn mạnh sự cần thiết mở rộng kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp, qua đó tạo thêm cơ hội phát triển cho cả hai bên.

Trong lĩnh vực an ninh, Pakistan và ASEAN thống nhất phối hợp ứng phó các thách thức phi truyền thống, bao gồm biến đổi khí hậu, mất an ninh lương thực, gián đoạn nguồn cung năng lượng và các mối đe dọa trên không gian mạng. Tổng Thư ký ASEAN cũng đề cập tiềm năng hợp tác phòng chống khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, buôn người và tội phạm xuyên quốc gia.

Trước đó, trong cuộc gặp riêng với Tổng Thư ký ASEAN, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã trao đổi về triển vọng hợp tác thương mại, đầu tư, an ninh lương thực, công nghệ thông tin và giáo dục. Thủ tướng Pakistan nhấn mạnh sự cần thiết chuyển thiện chí chính trị và những cam kết hợp tác thành các chương trình, dự án kinh tế cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai bên trong thời gian tới.