Papua New Guinea cầu viện Trung Quốc trước nguy cơ vỡ nợ

Trong một động thái chưa từng có, chính phủ Papua New Guinea mới đây đã kêu gọi sự giúp đỡ từ Trung Quốc để nước này có đủ khả năng trả khoản nợ chính phủ lên đến hơn 8 tỉ USD.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Toàn quyền Papua New Guinea Michael Ogio ở Bắc Kinh hồi năm 2015. Ảnh: Tân Hoa xã.

Sau cuộc gặp với Đại sứ Trung Quốc tại Papua New Guinea, ông Xue Bing vào ngày hôm qua (6/8), Thủ tướng nước này James Marape tuyên bố, ông đã đề nghị chính phủ Trung Quốc tái cấp vốn để Papua New Guinea đủ khả năng thanh toán toàn bộ khoản nợ chính phủ hiện đã lên đến hơn 8 tỉ USD.

Trong một tuyên bố, Văn phòng Thủ tướng Papua New Guinea cho biết, Thủ tướng Marape đã yêu cầu Đại sứ Trung Quốc chuyển lời tới chính phủ nước này về đề nghị Trung Quốc tái cấp vốn để hỗ trợ Papua New Guinea giải quyết khoản nợ quốc gia hiện nay. Ngân hàng quốc gia và Bộ Tài chính Papua New Guinea sẽ cùng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc thảo luận các điều khoản liên quan đến khoản vay này.

Văn phòng Thủ tướng Papua New Guinea cũng cho biết, ông Marape đã bày tỏ mong muốn sẽ sớm thăm Trung Quốc để ký một số văn kiện hợp tác hai bên đã thống nhất và thảo luận các dự án hợp tác song phương trong tương lai, trong đó bao gồm các dự án hợp tác xây dựng cảng biển và sân bay tại Papua New Guinea. Thủ tướng Marape cũng kêu gọi Trung Quốc tham gia một hiệp định thương mại tự do với các quốc đảo Thái Bình Dương.

Theo ông Jonathan Pryke, Giám đốc chương trình Thái Bình Dương thuộc Viện Lowy của Australia, nếu đề nghị của Papua New Guinea được Trung Quốc chấp thuận, nó sẽ giải quyết được tình trạng thiếu hụt tiền mặt của nước này và giúp giảm bớt áp lực ngoại hối. Tuy nhiên, cũng không có gì đảm bảo rằng Papua New Guinea sẽ có đủ năng lực tài chính để chi trả cho khoản vay mới này và có khả năng nước này sẽ rơi vào mô hình bẫy nợ của Trung Quốc./.