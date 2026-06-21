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Phái đoàn đàm phán Iran đã đến Thụy Sỹ

Chủ Nhật, 05:25, 21/06/2026
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VOV.VN - Truyền thông Iran sáng sớm nay 21/6 xác nhận, phái đoàn đàm phán chính thức của nước này đã đến Thụy Sỹ, chuẩn bị cho các cuộc đối thoại đầu tiên với đại diện Mỹ về thỏa thuận kết thúc chiến tranh.

Theo truyền hình nhà nước Iran, phái đoàn đàm phán nước này đã đến chính thức đặt chân Zurich hồi đêm 20/6. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết thành phần cụ thể của phái đoàn đàm phán. Việc các đại diện Iran có di chuyển ngay đến Burgenstock, nơi diễn ra đối thoại với Mỹ, cũng không được đề cập.

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Khu nghỉ dưỡng Bürgenstock, địa điểm vốn được lên kế hoạch để tổ chức cuộc gặp giữa phái đoàn Mỹ và Iran ngày 19/6 giờ địa phương. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ)

Trong khi đó, từ Islamabad, Văn phòng Thủ tướng Pakistan ra thông báo cho biết, Thủ tướng Shehbaz Sharif và Tổng Tư lệnh quân đội nước này, Thống tướng Asim Munir sẽ tham gia các cuộc đối thoại kỹ thuật Mỹ-Iran tại Thụy Sỹ ngày 21/6. Trước đó, Bộ Ngoại giao Pakistan chiều 20/6 thông báo, các nhà trung gian Qatar cũng tham gia và hỗ trợ tiến trình đối thoại này.    

Vòng đối thoại thứ nhất Mỹ-Iran tại Thụy Sỹ ban đầu được thiết kế diễn ra ngày 19/6, ngay sau lễ ký chính thức thỏa thuận sơ bộ về kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, cuộc thương thảo đã không thể diễn ra theo kế hoạch, vì một số lý do kỹ thuật.

Bá Thi/VOV-Cairo
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